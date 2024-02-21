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Некоторые цветы запретят выращивать

Продавать семена галлюциногенного вьюнка ипомеи с ЛСД запретят в Новосибирске

21 февраля 2024, 09:09
Фото: 1MI
Некоторые цветы запретят выращивать
Продажа семян галлюциногенных цветов — ипомеи, вьюнка и других запретят в Новосибирске.

В Новосибирске планируется запретить продажу семян цветка ипомеи голубой, которые пользуются большой популярностью среди дачников. Такое решение было принято Правительством РФ в начале 2024 года. В списке запрещенных также оказались и другие виды цветков, такие как ипомея трехцветная, гармала и турбина щитковидная.

На данный момент семена этих цветов можно приобрести в любом садоводческом магазине. Однако вскоре ситуация изменится. Ведь за наличие всего 10 грамм семян вьюнка, выращенного на балконе или в огороде, можно стать подсудимым. В этом цветке содержится вещество, называемое эргин, которое обладает токсичными свойствами и вызывает галлюцинации, похожие на действие ЛСД. В древности шаманы использовали его для общения с духами.

Пока не ясно, кто и как будет контролировать продажу и оборот семян ипомеи. Однако, тем, кто решит выращивать этот цветок, грозит штраф в размере 300 тысяч рублей или даже лишение свободы.

Новосибирским дачникам запретили выращивать популярный цветок — объясняем, почему
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