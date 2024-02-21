Продавать семена галлюциногенного вьюнка ипомеи с ЛСД запретят в Новосибирске

На данный момент семена этих цветов можно приобрести в любом садоводческом магазине. Однако вскоре ситуация изменится. Ведь за наличие всего 10 грамм семян вьюнка, выращенного на балконе или в огороде, можно стать подсудимым. В этом цветке содержится вещество, называемое эргин, которое обладает токсичными свойствами и вызывает галлюцинации, похожие на действие ЛСД. В древности шаманы использовали его для общения с духами.