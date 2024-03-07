Почти даром. Стали известны магазины с самыми дешевыми тюльпанами

Posted Сегодня, 01:28
Published Сегодня, 01:28
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
В связи с наступающим праздником 8 Марта спрос на цветы значительно вырос. Особенно это касается тюльпан. Цветочные магазины просят за один цветок до 280 рублей. В текущем году цены поднялись на 30% и связано это не только со спросом. В этом году завезли мало голландских луковиц, а также стоимость считается и за электроэнергию, газ, зарплату сотрудникам.
Средняя стоимость букеты из пяти, девяти тюльпан — 750, 1350 рублей. Букеты с 25 тюльпанами обойдутся вам в 2250 рублей. Тогда где искать самые бюджетные букеты?
Например, в магазине «Ярче» продают букеты — 5 штук за 299 рублей. В «Монетке» также можно найти букеты из 5 тюльпанов, которые стоят 289 рублей. Кроме тюльпанов, в магазине «Пятерочка» можно приобрести мини-розы. Букет из 25 роз обойдется новосибирцам в 1 600 рублей.
Напомним, ранее мы составили список подарков в Международный женский день. В лидерах сертификаты и цветы.