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Published Сегодня, 01:28

Modified Сегодня, 01:30

Updated Сегодня, 01:30

Где продаются самые дешевые цветы

Почти даром. Стали известны магазины с самыми дешевыми тюльпанами

7 марта 2024, 01:28
Фото: Изображение Midjourney
Где продаются самые дешевые цветы

Стали известны магазины с дешевыми тюльпанами в Новосибирске

В Новосибирске назвали магазины с дешевыми тюльпанами, где можно купить букет за 299 рублей.

В связи с наступающим праздником 8 Марта спрос на цветы значительно вырос. Особенно это касается тюльпан. Цветочные магазины просят за один цветок до 280 рублей. В текущем году цены поднялись на 30% и связано это не только со спросом. В этом году завезли мало голландских луковиц, а также стоимость считается и за электроэнергию, газ, зарплату сотрудникам.

Средняя стоимость букеты из пяти, девяти тюльпан — 750, 1350 рублей. Букеты с 25 тюльпанами обойдутся вам в 2250 рублей. Тогда где искать самые бюджетные букеты?

Например, в магазине «Ярче» продают букеты — 5 штук за 299 рублей. В «Монетке» также можно найти букеты из 5 тюльпанов, которые стоят 289 рублей. Кроме тюльпанов, в магазине «Пятерочка» можно приобрести мини-розы. Букет из 25 роз обойдется новосибирцам в 1 600 рублей.

Напомним, ранее мы составили список подарков в Международный женский день. В лидерах сертификаты и цветы.

Тюльпаны, розы и ирисы: как не разориться на букетах к 8 Марта в Новосибирске
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#Новосибирск#Праздник#Магазины#Эмилия Губарева#Цветы#8 Марта#Букет
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