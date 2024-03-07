Почти даром. Стали известны магазины с самыми дешевыми тюльпанами

В связи с наступающим праздником 8 Марта спрос на цветы значительно вырос. Особенно это касается тюльпан. Цветочные магазины просят за один цветок до 280 рублей. В текущем году цены поднялись на 30% и связано это не только со спросом. В этом году завезли мало голландских луковиц, а также стоимость считается и за электроэнергию, газ, зарплату сотрудникам.