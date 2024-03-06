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Митя Фомин пощдравляет всех любимых и близких

«Покупаю сотнями»: певец из Новосибирска Митя Фомин рассказал о тюльпанах к 8 марта

6 марта 2024, 11:28
Фото: mityafomin.ru
Митя Фомин пощдравляет всех любимых и близких

Уроженец Новосибирска Митя Фомин ежегодно покупает сотню тюльпанов к 8 марта

Певец из Новосибирска Митя Фомин рассказал о традициях 8 марта. Накануне артист покупает огромное количество тюльпанов.

В начале марта музыкант закупает охапки тюльпанов разных сортов и расцветок. По договоренности с цветочницами Митя Фомин берет у них пластиковые ящики с водой, куда и ставит цветы. Далее артист развозит их по адресам.

«Покупаю их сотнями. Стараюсь обязательно поздравить всех своих друзей и коллег, своих любимых и близких. Особенно тех, с которыми давно не виделся или кому хочется сделать сюрприз», — рассказал Митя Фомин BFM-Новосибирск.

Однако в этом году девушки получат букеты от кого-то другого, поскольку артист уедет на гастроли в Симферополь и Ялту. «Поздравлю женщин со сцены и подарю весеннее настроение», — сообщил Митя Фомин.

Напомним, что в Новосибирске существенно подскочили цены на тюльпаны.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Праздник#Цветы#8 Марта#Александр Ляхов#Митя Фомин
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