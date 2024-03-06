«Покупаю сотнями»: певец из Новосибирска Митя Фомин рассказал о тюльпанах к 8 марта

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В начале марта музыкант закупает охапки тюльпанов разных сортов и расцветок. По договоренности с цветочницами Митя Фомин берет у них пластиковые ящики с водой, куда и ставит цветы. Далее артист развозит их по адресам.
«Покупаю их сотнями. Стараюсь обязательно поздравить всех своих друзей и коллег, своих любимых и близких. Особенно тех, с которыми давно не виделся или кому хочется сделать сюрприз», — рассказал Митя Фомин BFM-Новосибирск.
Однако в этом году девушки получат букеты от кого-то другого, поскольку артист уедет на гастроли в Симферополь и Ялту. «Поздравлю женщин со сцены и подарю весеннее настроение», — сообщил Митя Фомин.
Напомним, что в Новосибирске существенно подскочили цены на тюльпаны.