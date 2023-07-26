Что натворили 100 трудных подростков, отдыхающих в новосибирском лагере

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:56
В новосибирский лагерь привезли 100 несовершеннолетних от 10 до 17 лет, которые нарушают правила поведения, испытывают трудности в адаптации и нуждаются в помощи и поддержке со стороны общества и государства.
К категории «подростков, вступивших в конфликт с законом или находящихся в конфликте с законом» относятся дети, состоящие на каком-либо виде профилактического учета — на внутришкольном учете в образовательной организации, либо на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, подростки, признанные находящимися в социально опасном положении, или подростки, воспитывающиеся в семьях, признанных находящимися в социально опасном положении.
Основаниями для постановки подростков на один из видов профилактического учета являются поступки, которые нарушают правовые нормы, предусмотренные рядом федеральных и региональных нормативных правовых актов. Например, трудных детей могут поставить на учет по следующим причинам:
Министерство труда и социального развития Новосибирской области подчеркивает, что в повседневной жизни эти подростки уже живут с «обычными» детьми: они ходят в одни образовательные организации, посещают одни и те же кружки и секции, отдыхают вместе в детских лагерях.
Программы такого рода направлены на социализацию детей. Они предоставляют возможность детям не только познакомиться друг с другом, но и попробовать новые способы поведения, участвовать в активностях, которые приняты обществом.