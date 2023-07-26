Что натворили 100 трудных подростков, отдыхающих в новосибирском лагере

К категории «подростков, вступивших в конфликт с законом или находящихся в конфликте с законом» относятся дети, состоящие на каком-либо виде профилактического учета — на внутришкольном учете в образовательной организации, либо на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, подростки, признанные находящимися в социально опасном положении, или подростки, воспитывающиеся в семьях, признанных находящимися в социально опасном положении.