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Что натворили 100 трудных подростков, отдыхающих в новосибирском лагере

26 июля 2023, 05:53
Фото: Кадр из фильма "Каникулы строгого режима"
Смена длится две недели
В июле на базе лагеря «Красная горка» реализуется программа отдыха для 100 трудных детей, попавших в проблемные ситуации. В Минсоцразвития региона по запросу Atas.info объяснили, по каким причинам подростки могут попасть в число «вступивших в конфликт с законом».

В новосибирский лагерь привезли 100 несовершеннолетних от 10 до 17 лет, которые нарушают правила поведения, испытывают трудности в адаптации и нуждаются в помощи и поддержке со стороны общества и государства.

К категории «подростков, вступивших в конфликт с законом или находящихся в конфликте с законом» относятся дети, состоящие на каком-либо виде профилактического учета — на внутришкольном учете в образовательной организации, либо на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, подростки, признанные находящимися в социально опасном положении, или подростки, воспитывающиеся в семьях, признанных находящимися в социально опасном положении.

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Основаниями для постановки подростков на один из видов профилактического учета являются поступки, которые нарушают правовые нормы, предусмотренные рядом федеральных и региональных нормативных правовых актов. Например, трудных детей могут поставить на учет по следующим причинам:

  • не посещающие или систематически пропускающие по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях;
  • систематически (неоднократно в течение шести месяцев) допускающие неисполнение или нарушение устава образовательной организации, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов образовательной организации;
  • совершившие самовольные уходы из семей, образовательных организаций с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних;
  • и другие категории несовершеннолетних.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области подчеркивает, что в повседневной жизни эти подростки уже живут с «обычными» детьми: они ходят в одни образовательные организации, посещают одни и те же кружки и секции, отдыхают вместе в детских лагерях.

Программы такого рода направлены на социализацию детей. Они предоставляют возможность детям не только познакомиться друг с другом, но и попробовать новые способы поведения, участвовать в активностях, которые приняты обществом.

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