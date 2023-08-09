Для более тщательной уборки дорог в Новосибирске закупают 51 единицу спецтехники

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Во время осмотра новой специальной техники мэр Анатолий Локоть рассказал, что большая часть специальной уборочной техники уже поступила, так же мэр отметил, что были проведены конкурсные процедуры и по лизингу закуплена 51 единица спецтехники для уборки дорог.
«Состоялось совещание под руководством губернатора Новосибирской области. Мы получили заверение, что областной бюджет готов нас поддержать в вопросах приобретения уборочной техники. Останавливаться на достигнутом нельзя. Будем увеличивать парк, что положительно скажется на качестве уборки улиц», — отметил мэр Анатолий Локоть.
ДЭУ-1 уже приняло десять универсальных машин для уборки дорог на базе самосвального шасси. Также уже поступило десять тракторов, пять малогабаритных универсальных машин с комплектом оборудования круглогодичного содержания, 4 вакуумно-уборочные машины на базе «КАМАЗа», девять самосвалов, а также три снегопогрузчика и один автогрейдер.
Данная техника будет распределена по городу — часть ее будет использоваться в ДЭУ-1, остальное количество передадут в другие дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска.
Универсальная техника является всесезонной, так как на нее устанавливаются разные комплекты навесного оборудования. Зимой с помощью этой спецтехники улицы и дороги обрабатывают реагентами, летом подметают и поливают улицы.
Поскольку в городе есть узкие места и территории, на которые не проедет крупная техника, для уборки также приобретаются малогабаритные машины. Они заменяют ручной труд дворников, автоматизируют и ускоряют процесс очистки тротуаров, парковок и небольших проездов.
На приобретение машин для уборки улиц выделено 700 млн рублей.