Для более тщательной уборки дорог в Новосибирске закупают 51 единицу спецтехники

ДЭУ-1 уже приняло десять универсальных машин для уборки дорог на базе самосвального шасси. Также уже поступило десять тракторов, пять малогабаритных универсальных машин с комплектом оборудования круглогодичного содержания, 4 вакуумно-уборочные машины на базе «КАМАЗа», девять самосвалов, а также три снегопогрузчика и один автогрейдер.