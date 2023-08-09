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Для более тщательной уборки дорог в Новосибирске закупают 51 единицу спецтехники

9 августа 2023, 10:32
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска
Новосибирск закупает новую технику для уборки дорог.
Новосибирск покупает технику для уборки и содержания дорог — уже поступили 42 машины, еще 9 машин поступят до октября. Новую технику оценил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Во время осмотра новой специальной техники мэр Анатолий Локоть рассказал, что большая часть специальной уборочной техники уже поступила, так же мэр отметил, что были проведены конкурсные процедуры и по лизингу закуплена 51 единица спецтехники для уборки дорог.

«Состоялось совещание под руководством губернатора Новосибирской области. Мы получили заверение, что областной бюджет готов нас поддержать в вопросах приобретения уборочной техники. Останавливаться на достигнутом нельзя. Будем увеличивать парк, что положительно скажется на качестве уборки улиц», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Новосибирск закупает новую технику для уборки дорог.Новосибирск закупает новую технику для уборки дорог.
Новосибирск закупает новую технику для уборки дорог.Новосибирск закупает новую технику для уборки дорог.
Новосибирск закупает новую технику для уборки дорог.
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

ДЭУ-1 уже приняло десять универсальных машин для уборки дорог на базе самосвального шасси. Также уже поступило десять тракторов, пять малогабаритных универсальных машин с комплектом оборудования круглогодичного содержания, 4 вакуумно-уборочные машины на базе «КАМАЗа», девять самосвалов, а также три снегопогрузчика и один автогрейдер.

Данная техника будет распределена по городу — часть ее будет использоваться в ДЭУ-1, остальное количество передадут в другие дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска.

Универсальная техника является всесезонной, так как на нее устанавливаются разные комплекты навесного оборудования. Зимой с помощью этой спецтехники улицы и дороги обрабатывают реагентами, летом подметают и поливают улицы.

Новосибирск закупает новую технику для уборки дорог.Новосибирск закупает новую технику для уборки дорог.
Новосибирск закупает новую технику для уборки дорог.
Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

Поскольку в городе есть узкие места и территории, на которые не проедет крупная техника, для уборки также приобретаются малогабаритные машины. Они заменяют ручной труд дворников, автоматизируют и ускоряют процесс очистки тротуаров, парковок и небольших проездов.

В Новосибирске закупят машины для уборки улиц на 700 млн рублей
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На приобретение машин для уборки улиц выделено 700 млн рублей.

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#Ольга Храмушкина#Дороги#Техника#Реагенты#Поливальная машина#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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