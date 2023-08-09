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30 самых опасных улиц Новосибирска: Большевистская и Петухова — хуже всех

9 августа 2023, 07:47
Фото: atas.info
Аварии в Новосибирске продолжаются

В Новосибирске на улицах Большевистской и Петухова происходит больше всего ДТП

Опасные улицы в Новосибирске из-за большого количества ДТП назвал Александр Бабенков, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

На дорогах федерального значения есть 6 опасных участков, где часто происходят ДТП. На территории города таких участков было свыше 30.

«Прежде всего, это улицы Большевистская, Красный проспект, Петухова — это основные магистрали города», — сказал начальник Госавтоинспекции НСО.
7 детей погибли в автоавариях в Новосибирской области в 2023 году — виноваты родители
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Отметим, что 148 человек погибли в ДТП на дорогах Новосибирской области в 2023 году. Среди них были и семь детей, 6 из них были пассажирами, а 1 ребенок управлял мопедом.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#ДТП#Эмилия Губарева
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