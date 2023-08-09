30 самых опасных улиц Новосибирска: Большевистская и Петухова — хуже всех

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:50
На дорогах федерального значения есть 6 опасных участков, где часто происходят ДТП. На территории города таких участков было свыше 30.
«Прежде всего, это улицы Большевистская, Красный проспект, Петухова — это основные магистрали города», — сказал начальник Госавтоинспекции НСО.
Отметим, что 148 человек погибли в ДТП на дорогах Новосибирской области в 2023 году. Среди них были и семь детей, 6 из них были пассажирами, а 1 ребенок управлял мопедом.