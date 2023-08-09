7 детей погибли в автоавариях в Новосибирской области в 2023 году — виноваты родители

Всего на территории Новосибирской области в ДТП погибли 148 человек. Среди них были и дети. Так, за 7 месяцев в дорожно-транспортных происшествиях погибли 7 детей, 6 из них были пассажирами, а 1 ребенок являлся водителем мопеда. Кроме того, 5 погибших детей перевозили родители, и они были виновниками ДТП.