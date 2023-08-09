7 детей погибли в автоавариях в Новосибирской области в 2023 году — виноваты родители

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
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Updated Сегодня, 07:35
Всего на территории Новосибирской области в ДТП погибли 148 человек. Среди них были и дети. Так, за 7 месяцев в дорожно-транспортных происшествиях погибли 7 детей, 6 из них были пассажирами, а 1 ребенок являлся водителем мопеда. Кроме того, 5 погибших детей перевозили родители, и они были виновниками ДТП.
За первые полгода всего произошло более 1200 ДТП, что на 8% больше, чем в прошлом году.
Более 1500 сибиряков получили ранения. Об этом сообщил начальник ГИБДД по НСО Александр Бабенко во время пресс-конференции в ТАСС.