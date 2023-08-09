atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Изображение материала

7 детей погибли в автоавариях в Новосибирской области в 2023 году — виноваты родители

9 августа 2023, 07:33
Фото: 1MI
Погибшие дети были пассажирами

В Новосибирской области 7 детей погибли в автоавариях в 2023 году

Число детских смертей на дорогах при ДТП назвал Александр Бабенков, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Всего на территории Новосибирской области в ДТП погибли 148 человек. Среди них были и дети. Так, за 7 месяцев в дорожно-транспортных происшествиях погибли 7 детей, 6 из них были пассажирами, а 1 ребенок являлся водителем мопеда. Кроме того, 5 погибших детей перевозили родители, и они были виновниками ДТП.

За первые полгода всего произошло более 1200 ДТП, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Более 1500 сибиряков получили ранения. Об этом сообщил начальник ГИБДД по НСО Александр Бабенко во время пресс-конференции в ТАСС.

148 человек погибли в ДТП на дорогах Новосибирской области в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Семья из Новосибирска попала в смертельное ДТП в Тюменской областиВ Новосибирске водитель КАМАЗа насмерть сбил самокатчика и скрылся с места ДТПВ Новосибирске 84-летний дедушка пострадал в ДТП — его сбил автомобиль на пешеходеСтрашное ДТП на трассе Новосибирской области: 9-летняя девочка погибла
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#18+#Погиб#Дети#ДТП
Подпишитесь
Мошенники продают за деньги бесплатные билеты на первый матч в новом ЛДС Новосибирска
7 августа, 07:56
НГУ опубликовал списки поступивших-2023 в Новосибирске — где их смотреть
Вчера, 23:02
Почему крупные объекты на сдаются в срок в Новосибирске, объяснил министр Колмаков
Сегодня, 06:36
«Беспилотные тачки гоняют»: в Новосибирске грузовик без водителя влетел в подъезд
Сегодня, 02:32
Первый велосветофор появился в Новосибирске — как он работает
Сегодня, 03:07
Подростки в Новосибирске расстреляли девушек из страйкбольных автоматов
Сегодня, 05:03