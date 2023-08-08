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В Новосибирске водитель КАМАЗа насмерть сбил самокатчика и скрылся с места ДТП

8 августа 2023, 01:17
Фото: 1MI
Мужчина погиб
На улице Ватутина в Новосибирске произошло ДТП между водителем КАМАЗа и водителем электросамоката, в результате которого последний получил травмы, несовместимые с жизнью.

Поздно вечером 7 августа 2023 года в Кировском районе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель-мужчина 1994 года рождения управлял грузовиком КАМАЗ по улице Ватутина. В районе дома 38/1 он столкнулся с электросамокатом, который управлял мужчина 1986 года рождения и двигался в том же направлении.

В результате аварии водитель электросамоката получил тяжелые травмы, которые оказались смертельными. Автомобилист скрылся с места ДТП. В пресс-службе ГИБДД попросили распространить информацию о случившемся. Спустя час виновника нашли.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции и Госавтоинспекция для выяснения всех обстоятельств этого происшествия.

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