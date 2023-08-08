Поздно вечером 7 августа 2023 года в Кировском районе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель-мужчина 1994 года рождения управлял грузовиком КАМАЗ по улице Ватутина. В районе дома 38/1 он столкнулся с электросамокатом, который управлял мужчина 1986 года рождения и двигался в том же направлении.