Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
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Поздно вечером 7 августа 2023 года в Кировском районе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель-мужчина 1994 года рождения управлял грузовиком КАМАЗ по улице Ватутина. В районе дома 38/1 он столкнулся с электросамокатом, который управлял мужчина 1986 года рождения и двигался в том же направлении.
В результате аварии водитель электросамоката получил тяжелые травмы, которые оказались смертельными. Автомобилист скрылся с места ДТП. В пресс-службе ГИБДД попросили распространить информацию о случившемся. Спустя час виновника нашли.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции и Госавтоинспекция для выяснения всех обстоятельств этого происшествия.