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Камаз

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2024
Водитель был пьян: в Новосибирске из прицепа КамАЗа выпали металлические трубы
В Новосибирске произошло ДТП с КамАЗом, из прицепа которого вывалился груз, подробности дали в ГАИ.
1 октября, 10:48
Пассажирка Nissan Sunny погибла в аварии в Новосибирской области
В Новосибирской области не имеющий прав водитель Nissan Sunny врезался в КАМАЗ, пассажирка иномарки погибла, следует из сообщения областной Госавтоинспекции.
14 июня, 08:44
Водитель легкового авто погиб после ДТП с грузовиком в Новосибирской области
17 мая в 9 утра на 70-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Мошковском районе Новосибирской области автомобиль «Фольскваген» врезался в стоящий КамАЗ, передает служба 112.
17 мая, 03:39
Горящий КамАЗ попал на видео и стал причиной огромной пробки в Новосибирске
16 мая, 09:39
«Ниссан» влетел в припаркованный КАМАЗ — водитель и три юные девушки в больнице
5 апреля, 04:06
2023
В Новосибирске водитель КАМАЗа насмерть сбил самокатчика и скрылся с места ДТП
На улице Ватутина в Новосибирске произошло ДТП между водителем КАМАЗа и водителем электросамоката, в результате которого последний получил травмы, несовместимые с жизнью.
8 августа 2023, 01:17
В Купино ассенизационный тяжеловоз столкнулся с легковушкой
На видео, которое появилось в паблике «АСТ-54», видно, как иномарка въехала в «Камаз», а он, в свою очередь, отбросил легковушку на опору.
7 января 2023, 08:50

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