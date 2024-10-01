В Новосибирске водитель КАМАЗа насмерть сбил самокатчика и скрылся с места ДТП

На улице Ватутина в Новосибирске произошло ДТП между водителем КАМАЗа и водителем электросамоката, в результате которого последний получил травмы, несовместимые с жизнью.