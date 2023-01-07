В Купино ассенизационный тяжеловоз столкнулся с легковушкой

На месте аварии побывали сотрудники ГИБДД и установили все детали произошедшего.
По предварительной версии, водитель кроссовера не уступил дорогу большегрузу, который двигался по главной дороге.
Также сообщается, что в аварии никто не пострадал, а оба водителя, несмотря на долгие новогодние каникулы, были трезвыми.
Похожее столкновение - легкового автомобиля и ассенизационной цистерны - произошло в этом году поздней осенью. Но, в отличие от владельца "Киа", хозяину "Субару" повезло куда меньше - содержимое ассенизационной машины тогда вылилось в салон легковушки...
Ранее сообщалось, что видео ДТП выложил в сеть VK-паблик "АСТ-54", согласно описанию, из-за столкновение у ассенизатора оторвало кран, и его содержимое хлынуло в слон легковушки.