В Купино ассенизационный тяжеловоз столкнулся с легковушкой

Похожее столкновение - легкового автомобиля и ассенизационной цистерны - произошло в этом году поздней осенью. Но, в отличие от владельца "Киа", хозяину "Субару" повезло куда меньше - содержимое ассенизационной машины тогда вылилось в салон легковушки...