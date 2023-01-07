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В Купино ассенизационный тяжеловоз столкнулся с легковушкой

Сегодня, 08:50
Фото: 1MI
В Купино столкнулись ассенизационный "Камаз" и кроссовер "Киа"

В Новосибирской области столкнулись ассенизационный «Камаз» и кроссовер «Киа»

На видео, которое появилось в паблике «АСТ-54», видно, как иномарка въехала в «Камаз», а он, в свою очередь, отбросил легковушку на опору.

На месте аварии побывали сотрудники ГИБДД и установили все детали произошедшего.

По предварительной версии, водитель кроссовера не уступил дорогу большегрузу, который двигался по главной дороге.

Также сообщается, что в аварии никто не пострадал, а оба водителя, несмотря на долгие новогодние каникулы, были трезвыми.

Похожее столкновение - легкового автомобиля и ассенизационной цистерны - произошло в этом году поздней осенью. Но, в отличие от владельца "Киа", хозяину "Субару" повезло куда меньше - содержимое ассенизационной машины тогда вылилось в салон легковушки...

Ранее сообщалось, что видео ДТП выложил в сеть VK-паблик "АСТ-54", согласно описанию, из-за столкновение у ассенизатора оторвало кран, и его содержимое хлынуло в слон легковушки.

#Дмитрий Малов#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Легковушка#Камаз
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