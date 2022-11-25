Главное
Все новости
Главное
Все новости
В Новолуговом на Центральной улице столкнулись ассенизационная машина и Subaru
Сегодня, 13:22
Фото: VK-паблик "АСТ-54"
Авария
Видео ДТП выложил в сеть VK-паблик "АСТ-54", согласно описанию, из-за столкновение у ассенизатора оторвало кран, и его содержимое хлынуло в слон легковушки.
Официальной информации по поводу данной аварии еще нет, однако автолюбители в комментах к видео склонны считать виноватым водителя «Субару».
Разумеется, не обошлось без идиоматических реплик — повод для игры слов просто идеальный:
- Дерьмовое ДТП, — пишет Алексей . — Субарист не расстраивайся, говорят это к деньгам.
Ему вторит Святослав :
- Не зря раньше ассенизаторов золотарями звали…. и, кстати, встретить их на дороге — к удаче, но только не для этого субаря.
Ярослав оказался гуманистом:
- Жаль субарь, и владельца
Алексей дает дельный совет:
- Хоть бы двери открыли, чтоб вытекало
Посетитель паблика под ником Кот Бегемот считает, что эта история «подняла настроение к выходным».
Без смеха воспринимает ситуацию Артем :
- Какие же комментаторы в большинстве своем токсичные люди. Вот вроде бы и смешно, а де факто нет. Плакать хочется. Такую Субару хорошую уничтожили, да и у владельца шок. Жалко их.
Ранее Atas.info
рассказал
самых странных вакансиях на новосибирском рынке труда.
Читайте также:
В спектакле «Принцесса и Людоед» нет ЛГБТ пропаганды, - заявила экспертная комиссия Вчера, 18:01
Есть спрос, где предложение? Легковых автомобилей в стране не хватает
#Новосибирск
#Новосибирская область
#Ассенизатор
#Авария
#Комментарии
#Происшествия
#Город
#Транспорт
Подпишитесь
Скандалы, фальсификации, обман - общественные обсуждения застройки в Новосибирске
Вчера, 08:33
В Новосибирске стали известны претенденты на строительство мусорных полигонов
Сегодня, 08:07
Двухмесячный младенец умер в Чистоозерной ЦРБ под Новосибирском
Сегодня, 06:04
Погиб в горящем клубе: на шоу «Малахов» рассказали историю военного из Бердска
Сегодня, 03:16
Ледовый городок-2023 на Михайловской набережной Новосибирска: тематика, дата открытия
Сегодня, 08:57
Названы места, где новосибирцы чаще всего падают на льду
Сегодня, 06:32