Есть спрос, где предложение? Легковых автомобилей в стране не хватает

Закрытие заводов, собирающих иностранные автомобили для внутреннего рынка, сильно ударило по карману российских автолюбителей. Собственные производства, китайский автопром и параллельный импорт ситуацию не спасают.
"Новые известия" подробно разобрались в причинах дефицита машин в России.
О дефиците предложения на автомобильном рынке в стране говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: “ Раньше продавали 1,5 миллиона автомобилей в год, в самый хороший 2012 год - 3 с лишним миллиона автомобилей, потом неуклонно снижались. В этом году, если 550–600 тыс автомобилей продадим, это будет уже великим достижением.”
Первой причиной этому явились нерасторопные губернаторы, предпочитающие устраивать рабочих закрытых автопроизводств в другие отрасли. Хотя заводские мощности «Соллерса» в Татарстане и Приморском крае, Nissan, Toyota и Hyundai в Ленинградской области и калужских Volkswagen, Mitsubishi, Peugeot, Citroen могли бы помочь наводнить рынок китайскими марками.
Еще одной причиной дефицита стало неадекватное субсидирование. Многомиллиардная поддержка ушла на компенсацию издержек при сборке отечественных запчастей, которые не востребованы даже для китайских марок. В то время как русская автопром никак не сможет заменить премиальный автопром - людям нужны современные, комфортные и безопасные машины. Помимо этого, субсидии на покупку отечественных автомобилей, размером от 20% до 35% стоимости машины, лишь завышает цену на товар в отсутствии внятной конкуренции.
Последняя надежда автолюбителей - параллельный импорт- также не может похвастаться серьезными успехами. По такой схеме за последние 9 месяцев было ввезено в страну менее 5% машин. Юридические лица и официальные дилеры скованы запретами материнских компаний и огромными таможенными взносами при пересечении границы. Единичные “темные” схемы и частные челноки не могут удовлетворить спрос осиротевшего автомобильного рынка страны.
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