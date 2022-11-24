Есть спрос, где предложение? Легковых автомобилей в стране не хватает

Еще одной причиной дефицита стало неадекватное субсидирование. Многомиллиардная поддержка ушла на компенсацию издержек при сборке отечественных запчастей, которые не востребованы даже для китайских марок. В то время как русская автопром никак не сможет заменить премиальный автопром - людям нужны современные, комфортные и безопасные машины. Помимо этого, субсидии на покупку отечественных автомобилей, размером от 20% до 35% стоимости машины, лишь завышает цену на товар в отсутствии внятной конкуренции.