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Сибиряки, купившие машины во Владивостоке, не увидели ни денег, ни машин

Сегодня, 12:04
Фото: 1MI
Деньги
Новосибирское издание "Прецедент" разобралось в конфликте сибирских автолюбителей и владивостокской компанией ООО «Авторотация-РС».

Компания, чей профиль до сих пор активен на сайте Дром.ру, заключала договоры на поставку автомобилей из Японии, однако свои обязательства не выполняла.

Несколько обманутых покупателей рассказали подробности своих контактов с ООО «Авторотация-РС» корреспондентам "Прецедента".

Все клиенты, беседовавшие с репортерами, уверяют, что подписывали контракт и переводили деньги на личный счет владельца компании Романа Родина. Транзакции переводили чаще всего частями, некоторые суммы проходили через руки посредника - Михаила Долгополова.

Однако никто из героев статьи так и не получил заказанный автомобиль. Некоторые клиенты требовали разорвать контракт и вернуть им деньги, чего Родин не сделал.

Также компания иногда повышала цены на услуги и меняла выбранные автомобили. Обговорены ли эти условия в контракте - неизвестно.

Сам владелец уверяет, что задержки связаны со спецоперацией и отказом иностранных компаний перевозить грузы в Российские порты.

Одна из заказчиц уже пыталась привлечь ООО «Авторотация-РС» к ответственности через суд. Дело рассматривал Ленинский районный суд Владивостока и 9 ноября отказал женщине в иске.

Однако в ГУ МВД России по НСО «Прецеденту» сообщили, что сейчас также идут следственные действия. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч.3, ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество. Сотрудниками отдела полиции Заельцовского Управления МВД России по городу Новосибирску проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее сообщалось о мошенничестве эксперта ЖКХ, который незаконно присвоил себе деньги новосибирского предпринимателя.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Происшествия#Криминал#ООО «Авторотация-РС»#Владивосток#Автомобили
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