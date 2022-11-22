Сибиряки, купившие машины во Владивостоке, не увидели ни денег, ни машин

Однако в ГУ МВД России по НСО «Прецеденту» сообщили, что сейчас также идут следственные действия. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч.3, ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество. Сотрудниками отдела полиции Заельцовского Управления МВД России по городу Новосибирску проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.