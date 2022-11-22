Сибиряки, купившие машины во Владивостоке, не увидели ни денег, ни машин

Компания, чей профиль до сих пор активен на сайте Дром.ру, заключала договоры на поставку автомобилей из Японии, однако свои обязательства не выполняла.
Несколько обманутых покупателей рассказали подробности своих контактов с ООО «Авторотация-РС» корреспондентам "Прецедента".
Все клиенты, беседовавшие с репортерами, уверяют, что подписывали контракт и переводили деньги на личный счет владельца компании Романа Родина. Транзакции переводили чаще всего частями, некоторые суммы проходили через руки посредника - Михаила Долгополова.
Однако никто из героев статьи так и не получил заказанный автомобиль. Некоторые клиенты требовали разорвать контракт и вернуть им деньги, чего Родин не сделал.
Также компания иногда повышала цены на услуги и меняла выбранные автомобили. Обговорены ли эти условия в контракте - неизвестно.
Сам владелец уверяет, что задержки связаны со спецоперацией и отказом иностранных компаний перевозить грузы в Российские порты.
Одна из заказчиц уже пыталась привлечь ООО «Авторотация-РС» к ответственности через суд. Дело рассматривал Ленинский районный суд Владивостока и 9 ноября отказал женщине в иске.
Однако в ГУ МВД России по НСО «Прецеденту» сообщили, что сейчас также идут следственные действия. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч.3, ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество. Сотрудниками отдела полиции Заельцовского Управления МВД России по городу Новосибирску проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее сообщалось о мошенничестве эксперта ЖКХ, который незаконно присвоил себе деньги новосибирского предпринимателя.