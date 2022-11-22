Год назад, при обсуждении государственного бюджета 2022 года Президент РФ Владимир Путин положительно оценил практику единовременных выплат. Напомним, что в 2020-21 годах по инициативе Путина отдельным категориям россиян (семьям с детьми, пенсионерам) неоднократно выплачивались единовременные пособия. Обычно по 10 тысяч рублей. Но в отдельных случаях были выплаты по 5, и даже по 15 тысяч рублей (военным и силовикам). "Запускать дополнительные меры поддержки, прежде всего семей с детьми...В том числе, единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники, а также российским пенсионерам ..." - говорил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 21.09.21 и тогда добавил, что средства в бюджете на это есть.