Об инициативе о выплате 5000 рублей семьям с детьми к Новому году заявила Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина: "мы сейчас вносим предложение, чтобы на Новый год назначить "веерное пособие" (...) на новогодние подарки всем детям, которые оказались обделены универсальным пособием, в размере пяти тысяч рублей" по сообщению РИА новости.
Получается, что шанс получить выплату в размере 5000 рублей на ребенка есть у семей с детьми, которые не получают универсальное пособие. Это пособие назначается с 1 января 2023 года семьям с детьми, где доход ниже прожиточного минимума на одного человека в семье. В 2022 году его заменяют пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.
Год назад, при обсуждении государственного бюджета 2022 года Президент РФ Владимир Путин положительно оценил практику единовременных выплат. Напомним, что в 2020-21 годах по инициативе Путина отдельным категориям россиян (семьям с детьми, пенсионерам) неоднократно выплачивались единовременные пособия. Обычно по 10 тысяч рублей. Но в отдельных случаях были выплаты по 5, и даже по 15 тысяч рублей (военным и силовикам). "Запускать дополнительные меры поддержки, прежде всего семей с детьми...В том числе, единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники, а также российским пенсионерам ..." - говорил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 21.09.21 и тогда добавил, что средства в бюджете на это есть.
Начиная с 1 июля 2020 года выплачивалась единовременная выплата 10 000 рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Постановление было принято за несколько дней до начала выплат – 25 июня 2020 года.
А семьи детьми до 3-х лет с апреля по июнь 2020 года на протяжении 3-х месяцев получали 5000 руб. на ребенка - общая сумма составила 15 000 рублей на ребенка.
В декабре 2020 года 5000 рублей получали семьи с детьми от 0 до 7 лет включительно – условно выплата называлась «на новогодние подарки». О ней Путин тогда объявил на декабрьской пресс-конференции. Именно поэтому в декабре 2022 года родители детей опять ждут этой выплаты.
С августа до декабря 2021 года семьи с детьми могли единоразово получить по 10 000 рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет - для подготовки детей к школе. Указ Президента об этом вышел 2 июля 2021 года.
В сентября 2021 года 10000 рублей получили все, кто являлся пенсионером на 31 августа 2021 года. Выплата была перечислена без заявлений пенсионерам по старости, военным пенсионерам, получающим пенсию по инвалидности или по потере кормильца.
В 2022 году у части россиян сохранились ожидания единовременных выплат. В 2022 году на change.org была организована петиция «Повторить в 2022 году выплаты по 10000 рублей на детей к школе». Ее подписали 101 264 человека. Но петиция не набрала 150 000 подписей и не привлекла к себе должного внимания.
Осенью 2022 года выплаты к школе в размере 10 000 рублей на ребенка получили только родители детей от 6 до 17 лет, проживающие на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
"Выдать семьям с детьми по 5000 рублей к Новому году 2022" - такую петицию создала Ксения Борошкина из Новосибирска на change.org . Петиция не набрала и 1000 голосов.
Но шансы на объявление о выплатах к Новому году все еще остаются, так как в 2022 году еще не было обращения Президента РФ к Федеральному собранию - а именно такое событие может стать поводом для объявления о новых мерах социальной поддержки населения.
Правительство в 2022 году в связи с санкциями и инфляцией имеет все финансовые полномочия распоряжаться дополнительными доходами бюджета без согласования с Госдумой. Если на это будут указания президента, правительство может назначить выплаты к Новому году.
С 1 января 2023 года в Новосибирске будет повышен минимальный размер оплаты труда, а это значит, вырастут все привязанные к этой величине пособия.