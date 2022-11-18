Пенсионеры ждут Нового года еще и потому, что уже 1 января страховые пенсии вырастут на 4,8%. Средняя страховая пенсия в результате увеличения составит 22174 рублей. Заявление в Пенсионный Фонд для плановой индексации пенсии подавать не нужно - это происходит автоматически для всех неработающих пенсионеров и тех, кто получает пенсию по инвалидности.
«В бюджете Пенсионного фонда РФ заложена цифра 4,8% на следующий год. Такую прибавку получат неработающие пенсионеры. По стране таких получателей порядка 32 млн человек», - заявил депутат Госдумы РФ от КПРФ от Новосибирской области Ренат Сулейманов.
Прирост пенсий рассчитан так, чтобы превышать уровень инфляции предыдущего года. Минэкономразвития прогнозирует, что за 2022 год инфляция составит 12,4%.
По мнению депутата Рената Сулейманова, с учетом прогнозируемой на следующий год инфляции, в 2023 году пенсии могут повысить дважды, как это было в 2022 году.
«Минфин РФ на 2022 год прогнозировал, что годовая инфляция составит 12,5%, а при расчете в бюджете будущего года закладывали всего 5,5% - такова прогнозируемая правительством инфляция на 2023 год. Так, как точные цифры инфляции никто не может назвать, получилось следующее: 1 января реальную инфляцию посчитали, уже в феврале внесли правки и подняли пенсии на 8%. А летом пришлось провести вторую индексацию. Есть шанс, что в 2023-м такой сценарий повторится», - предположил Сулейманов.
Общее повышение страховых пенсий за 2022 год составит 25% - учитывая индексации 1 января 2022 года, июня 2022 и 1 января 2023 года. Превысит ли это увеличение рост уровня цен в 2023 году?
Минэкономразвития прогнозирует, что за 2022 год инфляция составит 12,4%, а в 2023 году - 5,5%. Это значит, что к концу 2023 года цены по сравнению с 1 января 2022 года вырастут на 18,5%.
Рост страховых пенсий на конец 2023 года составит 25%, а рост цен при благоприятном прогнозе 18,5%. Этот расчет показывает, что пенсии за два года вырастут больше, чем цены. По словам Татьяны Понедельниковой, представителя пресс-службы Пенсионного Фонда в Новосибирске, "окончательные проценты индексации пенсий в 2023 году будут известны только в декабре 2022 года. Да, проценты прописаны в законе, но вполне возможно, что с учетом текущей ситуации они будут скорректированы".
Социальные пенсии получают инвалиды I, II и III групп, дети-инвалиды, также социальную пенсию получают при потере кормильца, дети-сироты и ряд граждан, имеющих право на социальную пенсию по старости. Все эти выплаты будут 1 апреля 2023 года увеличены на 3,3%.
Индексация пенсий военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств пройдет 1 октября 2023 года. Плановое увеличение - на величину инфляции в размере 5,5%. Этот процент может быть изменен в большую сторону ближе к дате индексации.
Впервые с предложением ввести 13-ю пенсию выступили в декабре 2021 года депутаты ЛДПР. По расчетам на тот момент на выполнение этого нововведения в бюджете нужно было заложить 786 миллиардов рублей. Эта инициатива не была поддержана правительством.
В 2022 году законопроект о 13-ой пенсии в Госдуму внесли депутаты партии "Справедливая Россия - за правду!", он будет рассмотрен на осенней сессии Государственной думы, которая продлится до 24 декабря 2022 года. По мнению главы партии Сергея Миронова, 13-ая пенсия поможет повысить социальное благополучие пенсионеров и восстановит социальную справедливость.
Кроме пенсий в 2023 году будут проиндексированы детские выплаты и сумма материнского капитала. А так как с 1 января 2023 года повысится прожиточный минимум, то вырастут и все привязанные к этой величине выплаты.