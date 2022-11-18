Рост страховых пенсий на конец 2023 года составит 25%, а рост цен при благоприятном прогнозе 18,5%. Этот расчет показывает, что пенсии за два года вырастут больше, чем цены. По словам Татьяны Понедельниковой, представителя пресс-службы Пенсионного Фонда в Новосибирске, "окончательные проценты индексации пенсий в 2023 году будут известны только в декабре 2022 года. Да, проценты прописаны в законе, но вполне возможно, что с учетом текущей ситуации они будут скорректированы".