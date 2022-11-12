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«Есть такой шанс»: пенсии могут повысить дважды в 2023, предположил депутат ГД РФ

Сегодня, 05:28
Фото: 1MI
Пенсии могут проиндексировать дважды в 2023 году, как это было в нынешнем

Две индексации пенсий в 2023 году не исключил депутат ГД РФ от Новосибирской области

Пенсии могут проиндексировать дважды в 2023 году, как это было в нынешнем. Такое предположение сделал депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Ренат Сулейманов.

Уже известно, что неработающим пенсионерам поднимут выплаты с 1 января на 4,8%. По мнению депутата, с учетом прогнозируемой на следующий год инфляции этого будет недостаточно.

«Минфин РФ на 2022 год прогнозировал, что трудовая инфляция составит 12,5%, а при расчете в бюджете закладывали всего 5,5%. Так, как точные цифры инфляции никто не может назвать, получилось следующее: 1 января реальную инфляцию посчитали, уже в феврале внесли правки и подняли пенсии на 8%. А летом пришлось провести вторую индексацию. Есть шанс, что в 2023-м такой сценарий повторится», - предположил Сулейманов.

Также депутат отметил, что лоббирует повышение пенсий работающим пожилым людям. А в России их порядка 7 миллионов человек.

 

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