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Индексация пенсий с 1 января 2023 года: цифра повышения, кому ждать

Сегодня, 08:33
Фото: 1MI

Новосибирским пенсионерам поднимут пенсии на 4,8% с 1 января 2023 года

Пенсионерам в России, включая Новосибирскую область, снова поднимут пенсии в 2023 году. С 1 января некоторые категории начнут получать увеличенные на 4,8% выплаты, рассказал Atas.info депутат Госдумы РФ от нашего региона Ренат Сулейманов.
«В бюджете Пенсионного фонда РФ заложена цифра 4,8% на следующий год. Такую прибавку получат неработающие пенсионеры. По стране таких получателей порядка 32 млн человек», - заявил Сулейманов.

Депутат напомнил, что в текущем году пенсии проиндексировали дважды: сначала на 8%, потом на 10%. С учетом прошлых прибавок получается, что средний размер пенсий за год достиг почти 22 тыс. рублей.

Очередная индексация в 2023 году коснется всех категорий страховых выплат: пенсий по старости, инвалидности и по потере кормильца. Ещё для них установят фиксированную выплату, размер которой составит свыше 7 тыс. рублей.

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