«В бюджете Пенсионного фонда РФ заложена цифра 4,8% на следующий год. Такую прибавку получат неработающие пенсионеры. По стране таких получателей порядка 32 млн человек», - заявил Сулейманов.
Депутат напомнил, что в текущем году пенсии проиндексировали дважды: сначала на 8%, потом на 10%. С учетом прошлых прибавок получается, что средний размер пенсий за год достиг почти 22 тыс. рублей.
Очередная индексация в 2023 году коснется всех категорий страховых выплат: пенсий по старости, инвалидности и по потере кормильца. Ещё для них установят фиксированную выплату, размер которой составит свыше 7 тыс. рублей.