Индексация детских выплат в 2023: новые размеры всех пособий и материнского капитала

По словам депутата, детский бюджет составит 2,5 трлн рублей, и половина средств распределится на всевозможные ежемесячные пособия, а другая пойдет на разовые. Это существенная сумма.
«Материнский капитал проиндексируют на 12,4%. Получается, что с 1 января 2023 года родители на первого ребенка получат около 590 тыс. рублей, на второго – около 780 тыс.», - отметил Сулейманов.
Кроме того, с 1 января вводится пособие из фонда соцстрахования. Размер выплаты будет зависеть от регионального прожиточного минимума. Поэтому сейчас сказать точно нельзя, на сколько их повысят.
«Повышение будет точно, но в каждом регионе своя цифра, привязанная к прожиточному минимуму. В среднем размер пособия на детей составляет 14 000 рублей. И прежде, чем это пособие получить, нужно доказать, что доходы на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Также необходимо собрать сведения о имуществе», - сказал депутат Государственной думы России.
Напомним, ранее депутат ГД РФ из Новосибирска Ренат Сулейманов называл размер индексации пенсий в 2023 году. И пояснил, почему стоит ожидать двойного повышения этих выплат.