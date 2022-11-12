atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Индексация детских выплат в 2023: новые размеры всех пособий и материнского капитала

Сегодня, 06:15
Фото: 1MI
Новосибирский депутат Госдумы РФ назвал размеры детских выплат в 2023 году

Новосибирский депутат Госдумы РФ назвал размеры детских выплат в 2023 году

В проект бюджета страны на 2023 год заложили 2,5 трлн рублей на детские выплаты, включая маткапитал, который повысится на 12,4%. Какие суммы будут получать семьи с 1 января после новой индексации, рассказал Atas.info депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Ренат Сулейманов.

По словам депутата, детский бюджет составит 2,5 трлн рублей, и половина средств распределится на всевозможные ежемесячные пособия, а другая пойдет на разовые. Это существенная сумма.

«Материнский капитал проиндексируют на 12,4%. Получается, что с 1 января 2023 года родители на первого ребенка получат около 590 тыс. рублей, на второго – около 780 тыс.», - отметил Сулейманов.

Кроме того, с 1 января вводится пособие из фонда соцстрахования. Размер выплаты будет зависеть от регионального прожиточного минимума. Поэтому сейчас сказать точно нельзя, на сколько их повысят.

«Повышение будет точно, но в каждом регионе своя цифра, привязанная к прожиточному минимуму. В среднем размер пособия на детей составляет 14 000 рублей. И прежде, чем это пособие получить, нужно доказать, что доходы на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Также необходимо собрать сведения о имуществе», - сказал депутат Государственной думы России.

Напомним, ранее депутат ГД РФ из Новосибирска Ренат Сулейманов называл размер индексации пенсий в 2023 году. И пояснил, почему стоит ожидать двойного повышения этих выплат.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Депутат#Выплаты#Дети#Алина Шефер
Подпишитесь
Невежество средневековое – эксперты о решении перекрыть улицу Ленина
10 ноября, 16:58
Пьянки, смерти, драки: психологи назвали причины асоциальных выходок мобилизованных
10 ноября, 17:54
Родственникам погибшего не говорят, что он стал донором органов
Вчера, 11:44
Снежный апокалипсис в Новосибирске. Службы вышли на борьбу с первыми сугробами
Вчера, 12:20
«У вас денег хватит»? – москвичи пытаются отдать долги «Экологии-Новосибирск» в суде
10 ноября, 19:01
Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе спецоперации на Украине
Вчера, 12:50