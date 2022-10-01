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Бесплатное кафе для пенсионеров снова открыли в Новосибирске

Сегодня, 12:07
Фото: atas.info
Бесплатное кафе «Добродомик» для пенсионеров открыли во второй раз в Новосибирске – оно закрывалось из-за сложности работы в эпидемию коронавируса.

Точка общепита открывалась в Новосибирске в 2020 году, но по объективным ковидным причинам пришлось временно закрыться. Однако все это время пенсионерам помогали – им приносили продукты на дом. 

Заведение расположилось в этот раз на улице Богдана Хмельницкого, 29. Себестоимость одного обеда — 100 рублей. Это именно продукты. До пандемии в «Добродомике» обедали 300 человек, новое кафе может накормить до 600 человек ежедневно.

Любой желающий поесть пенсионер может приехать с 12:00 до 16:00 в любой будний день. Лучше всё же иметь с собой пенсионное удостоверение. 

Обед включает в себя каждый день суп, второе блюдо — мясо или рыба с гарниром, хлеб, компот.

Обед в "Добродомике" в Новосибирске.
#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Кафе#Открытие#Питание#Бесплатно
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