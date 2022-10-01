Бесплатное кафе для пенсионеров снова открыли в Новосибирске

Заведение расположилось в этот раз на улице Богдана Хмельницкого, 29. Себестоимость одного обеда — 100 рублей. Это именно продукты. До пандемии в «Добродомике» обедали 300 человек, новое кафе может накормить до 600 человек ежедневно.