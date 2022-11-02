Сейчас прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 15 318 рублей, на ребенка 14 562 рубля. Именно от этих сумм и начнут считать размер пособия. Однако стоит отметить, что для тех, кто уже получает пособие, предусмотрен плавный переход к новой выплате.