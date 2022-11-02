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Универсальное пособие на детей и беременных в Новосибирске – размер

Сегодня, 07:03
Фото: 1MI
Сумма рассчитывается от прожиточного минимума в регионе

Универсальное пособие на детей и беременных будут выплачивать в Новосибирской области

В России начнут выплачивать универсальное пособие беременным и детям. Новосибирская область не стала исключением, подробности рассказали в Пенсионном фонде по региону.

Деньги можно получить с 1 января 2023 года. Универсальная выплата объединит пособие от беременности до достижения ребенком 17 лет. Размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.

Сейчас прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 15 318 рублей, на ребенка 14 562 рубля. Именно от этих сумм и начнут считать размер пособия. Однако стоит отметить, что для тех, кто уже получает пособие, предусмотрен плавный переход к новой выплате.  

Напомним, что ранее Пенсионный фонд РФ заявил о ноябрьских выплатах в пользу семей с детьми от 3 до 17 лет. Мы изучили сроки переводов, основания для получения и причины отказа. 

Также читайте о всех выплат и льгот мобилизованным в Новосибирской области с 1 ноября 2022. 

Все выплаты и льготы мобилизованным в Новосибирской области с 1 ноября 2022
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#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Дети#Выплаты#Эмилия Губарева
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