Деньги можно получить с 1 января 2023 года. Универсальная выплата объединит пособие от беременности до достижения ребенком 17 лет. Размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.
Сейчас прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 15 318 рублей, на ребенка 14 562 рубля. Именно от этих сумм и начнут считать размер пособия. Однако стоит отметить, что для тех, кто уже получает пособие, предусмотрен плавный переход к новой выплате.
Напомним, что ранее Пенсионный фонд РФ заявил о ноябрьских выплатах в пользу семей с детьми от 3 до 17 лет. Мы изучили сроки переводов, основания для получения и причины отказа.
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