А вот это уже персона иного полета. Его называли «реформатором «Газпрома». Биографию бизнесмена публикуют в рубрике «знаменитости» и «известные личности». Недоброжелатели в изданиях типа «Азбука компромата» помещают заголовки, что Доев, якобы, «скупает Лондон». С 2021 года Доев – гендиректор группы ВИС. А инвестиционная группа «Русские фонды» разместилась в «Башне Багратион» - первом небоскребе «Москва-Сити» на Шевченковской набережной.
10 ноября в арбитражном суде Новосибирской области в ходе заседания о банкротстве регоператора по работе с ТКО (мусором) ООО «Экология-Новосибирск» кредиторы задавали вопросы: откуда ООО «Эволюция - Управление Активами», компания с годовым убытком в 4 тысячи рублей, возьмет деньги на погашение многомиллионных долгов «Экологии»? «У вас хватит денег? Вы как снег на голову свалились в судебный процесс», - вопрошал представитель МУП «Спецавтохозяйство» Дмитрий Анфимов. «Да, хватит. Привлекаются денежные средства от инвесторов», - успокаивал представитель «Эволюции – Управления активами» Александр Шурудилов.
Но если бы кредиторы побывали в Москве, на ул. Нежинской, дом 13 корпус 2 (юридический адрес ООО «Эволюция - Управление Активами»), вряд ли бы у них убавилось беспокойства. В этом одноэтажном павильончике по соседству со сквером им. Анны Герман работают кафе «У Джона», автомастерская Akauto, пекарня «Профессор Пуф», аптека «Планета здоровья» - в тесноте, да не в обиде! Но, согласитесь, довольно странное местечко для конторы, занимающейся финансовыми операциями на сотни миллионов?
А численность персонала ООО «Эволюция - Управление Активами» - 1 человек, по данным системы СПАРК-Интерфакс.
Генеральным директором и совладельцем (доля 33%) ООО «Эволюция - Управление Активами» является Александр Кошкин. Г-н Кошкин, по данным системы СПАРК-Интерфакс, работает или успел поработать гендиректором в 12 компаниях, он был или есть член совета директоров еще трех фирм, и совладелец еще пяти юрлиц.
Под его руководством ООО «Эволюция - Управление Активами» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, также компания может заниматься вложениями в ценные бумаги, капиталовложениями в уставные капиталы и тд. Еще несколько компаний г-на Кошкина также занимаются финансовыми услугами, вложением в ценные бумаги: ООО «Агропродсоюз» (кстати, у этой компании убытки за прошлый год посолиднее, чем у «Эволюции» – 54 млн. рублей), ООО «Птидом», ООО «Теренсис».
Примечательно, что в системе СПАРК-Интерфакс ни у одной компании не указаны рабочие телефоны, а только адреса электронной почты. Причем сразу у нескольких компаний Кошкина с разными юридическими адресами указаны е-мэйлы, правая часть которых после знака @ имеет домен rusfund.ru. Этот домен использует сайт Инвестиционной группы «Русские фонды».
Вот уж у этой компании с офисом все в порядке: набережная Тараса Шевченко, 23А, Бизнес центр «Башня 2000», она же «Башня Багратион», может, и не самый высокий, но первый небоскреб в «Москва-Сити».
Но еще интереснее – список учредителей АО «Русские фонды».
Участие в уставном капитале АО «Русские фонды» принимали компании «Теренсис» и «Птидом» Александра Кошкина.
В том же списке участия в уставном капитале система СПАРК-Интерфакс перечисляет якутские компании ПАО «Селигдар» и ООО «Юрский».
«Головная структура одного из крупнейших российских производителей золота - ПАО «Селигдар» - учредила новое предприятие для проведения геологоразведочных работ в Алданском районе Якутии. Имя второго учредителя - ООО «Управление золотыми активами» - какое-то время не разглашалось. А затем стало известно, что соучредителем и официальным руководителем «Управления золотыми активами» является Дмитрий Доев - экс-гендиректор компании «Газпром Центрремонт». К тому же он вошел в капитал другого подконтрольного «Селигдару» золотодобывающего предприятия - ООО «Юрский»», - рассказывал в сентябре 2021 года портал ВолгаНьюс.рф, ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.
Дмитрия Доева СМИ называют одним из самых востребованных управленцев РФ. В его биографии высокие посты в структурах «Газпрома», руководство компании «Газпром Центрремонт». В 2021 году Доев занял пост генерального директора группы «ВИС».
Напомним, что ООО «Экология-Новосибирск» входит в федеральную группу ВИС, которая работает на территории Новосибирской области в рамках нескольких крупных концессионных соглашений. Причем концессия с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство двух мусоросортировочных комплексов была расторгнута в мае 2022 года.
Появись у группы ВИС интерес к оплате долгов и выводу из банкротства своей дочерней компании «Экология – Новосибирск», он выглядел бы вполне логично. Но тогда зачем для этого использовать такую компанию, как ООО «Эволюция - Управление Активами»? Она выглядит подозрительно не только с точки зрения обычной бытовой логики, но и по индексам аналитической системы СПАРК-Интерфакс: красный (высокий) уровень сводного индикатора риска и почти масимальный – 95 – показатель индекса финансового риска (наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит платежеспособность).
Такой выбор контрагента со стороны инвестора, способного выложить три четверти миллиарда и пока остающегося неизвестным, выглядит довольно странно.
Пока нет информации, существует ли интерес Дмитрия Доева к финансовому оздоровления новосибирского регоператора по работе с ТКО, или такова стратегия группы ВИС, предположим - по его инициативе?
Или ООО «Эволюция - Управление Активами» нашло иного инвестора? Одна из версий, озвученных собеседниками Атас.инфо в ходе подготовки материала, инвестором может быть крупный регоператор по работе с ТКО из другого региона. Но откуда такой инвестор узнал о существовании ООО «Эволюция - Управление Активами»? Тоже пока неизвестно.
Чтобы получить ответ на эти вопросы, Атас.инфо отправил журналистские запросы Дмитрию Доеву в ВИС и на все многочисленные е-мэйлы Александра Кошкина.