Появись у группы ВИС интерес к оплате долгов и выводу из банкротства своей дочерней компании «Экология – Новосибирск», он выглядел бы вполне логично. Но тогда зачем для этого использовать такую компанию, как ООО «Эволюция - Управление Активами»? Она выглядит подозрительно не только с точки зрения обычной бытовой логики, но и по индексам аналитической системы СПАРК-Интерфакс: красный (высокий) уровень сводного индикатора риска и почти масимальный – 95 – показатель индекса финансового риска (наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит платежеспособность).