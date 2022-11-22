Генеральный директор московской компании "Эволюция - Управление Активами" Александр Кошкин подтвердил редакции Atas.info, что его структура с численностью сотрудников 1 человек и годовым убытком в 4 тысячи рублей намерена погасить около 750 млн рублей задолженности перед кредиторами "мусорного оператора" Новосибирской области ООО "Экология-Новосибирск".
"ООО "Эволюция-управление активами" выразило намерение удовлетворить в полном объеме требования кредиторов должника ООО "Экология-Новосибирск". Заседание о рассмотрении нашего намерения отложено на 09.12.2022. Иная информация является коммерческой тайной", - сообщил Кошкин в ответ на редакционный запрос.
По сути, Александр Кошкин отказался отвечать на конкретно поставленный вопрос, который звучал следующим образом: "Кто инвестор, намеренный удовлетворить в полном объеме требования кредиторов должника ООО "Экология-Новосибирск" с помощью ООО "Эволюция – Управление активами".
Оставил Кошкин без внимания и вопросы о том, участвуют ли в этом процессе структуры группы "ВИС", и сотрудничает ли группа "ВИС" или ее гендиректор Дмитрий Доев с "Эволюцией".
Дмитрий Доев, в свою очередь, сообщил Atas.info, что не осведомлен о действиях ООО "Эволюция – Управление активами" и отказался прогнозировать будущее новосибирского регионального оператора по обращению с отходами ООО "Экология-Новосибирск", которое входит в состав группы "ВИС".
"Упомянутая в запросе компания не имеет отношения к группе "ВИС", информацией о её деятельности и намерениях мы не обладаем. Мы не комментируем действия, которые предпринимаются в отношении ООО "Экология-Новосибирск", пока не завершены все юридические процедуры", - говорится в официальном ответе, полученном редакцией.
Вероятно, какая-то ясность может появиться 9 декабря, в ходе заседания Арбитражного суда Новосибирской области, где будет продолжено рассмотрение дела о банкротстве "Экологии-Новосибирск".
Напомним, новость о том, что никому неизвестная московская компания намерена погасить многомилионную задолженность "мусорного оператора" появилась 10 ноября, во время очередного судебного заседания и стала неожиданностью для кредиторов.
В ходе расследования Atas.info обнаружил, что ООО "Эволюция – Управление активами" может быть связана с генеральным директором "ВИС" Дмитрием Доевым через Инвестиционную группу "Русские фонды". Участие в уставном капитале АО "Русские фонды" принимали как компании, в числе учредителей которых значится Александр Кошкин, так и структуры, подконтрольные Дмитрию Доеву.
То, что группа "ВИС" захотела бы вывести входящую в нее компанию из банкротства, выглядело бы весьма логично. Но зачем для этого использовать такого сомнительного посредника, как "Эволюция – Управление активами" – вопрос, который пока остается открытым.
Либо же "Эволюция" нашла другого инвестора, который заинтересован в "мусорном" рынке Новосибирской области и действует без согласования с группой "ВИС".