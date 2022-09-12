Аферисты под видом «Экологии-Новосибирск» вымогают деньги за мусор

Аферисты орудуют в Татарске. Они вымогают деньги у людей за задолженность по вывозу мусора. Однако настоящие сотрудники мусорного перевозчика никогда не ходят по квартирам и не просят оплатить долг лично.
«По домам ходят неизвестные, которые представляются сотрудниками ООО «Экология-Новосибирск», вводят граждан в заблуждение, говоря, что по их лицевому счету имеется задолженность за коммунальную услугу по обращению с ТКО, далее требуют погасить долг на месте», – сообщает регоператор.
Напомним, ранее мошенники продали пенсионерке розетку за 10 тысяч рублей в Новосибирске.