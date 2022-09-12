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Аферисты под видом «Экологии-Новосибирск» вымогают деньги за мусор

Сегодня, 14:57
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Мошенники орудуют в регионе под видом «Экологии-Новосибирск»

В Новосибирской области активизировались мошенники. На этот раз они представляются сотрудниками компании «Экологии Новосибирск», о чем рассказал регоператор.

Аферисты орудуют в Татарске. Они вымогают деньги у людей за задолженность по вывозу мусора. Однако настоящие сотрудники мусорного перевозчика никогда не ходят по квартирам и не просят оплатить долг лично.

«По домам ходят неизвестные, которые представляются сотрудниками ООО «Экология-Новосибирск», вводят граждан в заблуждение, говоря, что по их лицевому счету имеется задолженность за коммунальную услугу по обращению с ТКО, далее требуют погасить долг на месте», – сообщает регоператор.

Напомним, ранее мошенники продали пенсионерке розетку за 10 тысяч рублей в Новосибирске. 

#Эмилия Каплунская#Экология#Общество#Город#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Полиция#Мусор
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