В петиции, размещенной на сайте change.org, жители Новосибирской области просят президента Путина и министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова обратить внимание на планы властей Новосибирской области построить в рамках концессионного соглашения крупный мусорный полигон в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Общая площадь планируемого мусорного полигона составляет более 270 гектаров.
"Такое расположение полигона ТКО нарушает конституционные права граждан Российской Федерации, а именно, статью 42 Конституции РФ: "Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением", - говорится в обращении к руководству страны.
Авторы петиции подчеркивают, что правительство Новосибирской области и депутатский корпус игнорируют неоднократные обращения жителей сельской местности и делают вид, что не замечают акции протеста против строительства полигона, которые регулярно проходят в регионе.
"Таким образом, представители власти, своим формализованным халатным подходом создали проблему (в т. ч. социального напряжения), и далее, продолжая игнорировать мнение граждан и компетентных специалистов, усугубляют ее", - резюмируют авторы петиции.
По состоянию на 12.00 12 октября обращение подписали 483 человека.
Напомним, еще в августе 2021 года был опубликован отчет о результатах исследований, проведенных сотрудниками института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. В нем строительство мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета названо "нежелательным", поскольку реализация таких планов приведет к "непоправимым экологическим последствиям". Как говорится в документе, структура почв в этом районе такова, что воды с полигона легко попадут в водоносный слой, и колодцы в соседних селах будут отравлены. Кроме того, из-за расположения полигона на возвышенности, поверхностные стоки будут попадать в реки Ярская и Боровая, которые впадают в Иню. После чего загрязненная вода попадет непосредственно в Обь.