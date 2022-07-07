Какие СНТ и села попадают в опасную зону мусорного полигона около Раздольного — карта

Нарушено требование законодательства, которое предусматривает строительство полигонов твердых бытовых отходов на ровной поверхности. Планируемый полигон расположен на возвышенности. В результате вода, содержащая опасные примеси, будет стекать в притоки Ини реки Ярская и Боровая и непосредственно в русло реки Иня. Еще одна норма законодательства гласит, что нельзя размещать мусорные полигоны в местах, где расположены истоки рек. Это положение тоже нарушено: истоки Ярской и Боровой находятся на территории предполагаемой свалки, а в непосредственной близости берут начало реки Малая Издревая и Гнутиха.