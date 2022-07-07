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Posted 7 июля 2022,, 10:40

Published 7 июля 2022,, 10:40

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Какие СНТ и села попадают в опасную зону мусорного полигона около Раздольного — карта

Какие СНТ и села попадают в опасную зону мусорного полигона около Раздольного — карта

7 июля 2022, 10:40
Фото: vk.com/izdrevaya_nsk
В проекте новой «мусорной концессии» Новосибирской области один из полигонов для захоронения отходов планируется разместить на территории Раздольненского сельсвета. Рядом находятся десятки садовых обществ и сел. Показываем, кто окажется в опасной близости от гигантской свалки

На расстоянии одного километра от предполагаемых границ нового мусорного полигона на землях Раздольненского сельсовета жилых домов нет. Но первые дачные и сельские домики начинают встречаться уже вскоре после пересечения условной километровой границы.

В 3-километровую зону вокруг полигона попадают:

— СНТ «Ветеран и „Ладомир“ вместе с одноименным сельхозкооперативом

— деревня Мостовая и микрорайоны Топограф и Раздольное села Плотниково

— военная часть № 31665

По официальным данным на 2020 год в трехкилометровой зоне насчитывалось 5 752 жителя. Согласно Генеральному плану развития территории в перспективе до 2030 года население увеличится до 25 256 человек, причем 500 новых жителей обоснуются менее чем в километре от границ свалки.

Фото: vk.com/izdrevaya_nsk

На расстоянии от 3 до 5 километров находятся:

— СНТ «Жемчужина», «Эмон», «Боровушка», два дачных общества с одинаковым названием «Солнечное», «Рябинка», «Домостроитель», «Снегири» «Семья», «Гвардеец».

-села Шмаково и Гусиный Брод, центр села Плотниково и микрорайон «Уютный», поселок Комаровка, село Жеребцово и одноименная железнодорожная станция

— коттеджные поселки «Покровские ворота», «Зеленая усадьба», «Время Гринвич»

— детский санаторно-оздоровительный лагерь «Березка»

— военная часть № 29286

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По официальным данным на 2020 год на расстоянии от 3 до 5 километров от планируемых границ мусорного полигона насчитывалось 22 882 жителя. Согласно Генеральному плану развития территории в перспективе до 2030 года население этой территории увеличится до 55 254 человек.

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Где собираются построить полигон

Проект нового концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами предусматривает, что так называемый правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Земельный участок с кадастровым номером 54:19:133701:1934 ранее относился к землям сельхозназначения. Теперь же, распоряжением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, назначение изменено на «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения».

Общая площадь планируемого мусорного полигона составляет более 270 гектаров.

Что говорят ученые о выбранном месте для полигона

Ученые института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН категоричны — строить мусорный полигон в районе села Плотниково нельзя. «Реализация проекта может привести к непоправимым экологическим последствиям и ухудшению здоровья людей, а потому крайне нежелательна», — говорится в отчете о результатах комплексных полевых и лабораторных исследований, который был опубликован на сайте института в августе 2021 года.

Фото: Артем Шершнев

В результате анализа собранных геофизических данных установлено, что атмосферные осадки легко приникают в первый водоносный слой, из которого питаются деревенские колодцы. Вместе с дождевой или талой водой в этот слой попадут и вредные вещества с планируемой свалки отходов, констатируют исследователи.

Нарушено требование законодательства, которое предусматривает строительство полигонов твердых бытовых отходов на ровной поверхности. Планируемый полигон расположен на возвышенности. В результате вода, содержащая опасные примеси, будет стекать в притоки Ини реки Ярская и Боровая и непосредственно в русло реки Иня. Еще одна норма законодательства гласит, что нельзя размещать мусорные полигоны в местах, где расположены истоки рек. Это положение тоже нарушено: истоки Ярской и Боровой находятся на территории предполагаемой свалки, а в непосредственной близости берут начало реки Малая Издревая и Гнутиха.

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«Реализация проекта приведет к необратимым последствиям — прежде всего, к загрязнению подземных вод верхнедевонского водоносного горизонта, который используется для питьевого водоснабжения людей. Кроме того, будут загрязнены поверхностные воды рек Ярская, Боровая, Малая Издревая и Гнутиха. Это притоки реки Иня, ниже по течению впадающей в реку Обь, где расположен один из водозаборов города Новосибирска» — делают вывод авторы исследования.

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#Экология#Мусорная концессия 2022#Новости#Новосибирская область#Артем Шершнев#Мусорная концессия#Свалки
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