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Posted 5 июля 2022, 04:22

Published 5 июля 2022, 04:22

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

Мусорную концессию в Новосибирской области не могут заключить с 2016 года

Чем новая мусорная концессия хуже старой: семь ухудшений нашел депутат Вадим Агеенко

5 июля 2022, 04:22
Фото: Медиахолдинг1Mi. Мусорную концессию в Новосибирской области не могут заключить с 2016 года
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Мусорная концессия 2022
Сравнение главных экономических параметров двух мусорных концессий провел депутат Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко. Выводы парламентария, главного критика расторгнутой концессии 2016 года: по семи показателям новая концессия еще хуже. Но Заксобранию предложено ее принять на внеочередной сессии 14 июля.

Проекты нового концессионного соглашения, по полигонам в Верх-Туле и Раздольном внесены МинЖКХ в Законодательное собрание 28 июля. Для обсуждения и принятия концессии парламент созовет внеочередную сессию, на которую депутатов вызовут из отпусков. Член рабочей группы, депутат Вадим Агеенко проанализировал проект (только сами тексты каждого из документов более 110 страниц) и опубликовал на своей странице «ВКонтакте» анализ условий концессии, которые, по его мнению, невыгодны Новосибирской области и ее жителям, а выгодны коммерческой компании, с которой заключат концессию на таких условиях. Ранее Atas.info опубликовал документы новой концессии, внесенные в Законодательное собрание.

Новая мусорная концессия – документы: что будет обсуждать Заксобрание 14 июля 2022
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Чем невыгодна новая концессия, по мнению депутата Агеенко.

Новая концессия 2022 дороже: и по общим цифрам и в расчете на 1000 тонн мусора

Цену первой концессии 2016 года - 6.5 млрд. рублей - рабочая группа под председательством первого зампредседателя правительства НСО Владимира Знаткова предлагала снизить до 4.3 млрд. рублей. Но в итоге старую концессию предпочли расторгнуть в мае 2022.

В новой концессии 2022 стоимость двух объектов, комплексно обеспечивающих мусоросортировку и захоронение ТКО суммарно гораздо больше 6 миллиардов.

Стоимость объекта в Верх-Туле (капитальные затраты) – 3.377 млрд. рублей, Стоимость объекта в Раздольном – 3.653 млрд. рублей. Для финансирования всего проекта в ТЭО заявлены другие цены: Верх-Тула (потребность в финансировании) – 4.51 млрд. рублей, Раздольное – 4.88 млрд. руб. Львиную долю должны составить заемные средства.

Удельная цена за 1000 тонн ТКО составит в Верх-Тул (Левобережный) – 12.5 млн. рублей в Раздольное (Правобережный) – 12.3 млн.рублей, что на 54% больше чем в старой концессии (приведенная стоимость старой концессии за 1000 тон составляла 8.1 млн. руб.), сообщает Вадим Агеенко.

К неоправданному, по мнению депутата, удорожанию ведет создание участков компостирования, которые могут оказаться неэффективны в сибирских условиях.

Повышение тарифов концессионера

«Если в старой концессии мы все возмущались завышением тарифа от действующего в 3.5 раза, то в новой концессии предусмотрено завышение тарифа от действующих в 5.8 раз. Сегодня тариф для полигонов МУП САХ (Левобережный и Гусинобродский) составляет 601 руб./тонн (с сортировкой), в новой концессии для Верх-Тула с 2025 года тариф составит - 3 610.38 руб./тонн, в 2026 году - 4 060.27 руб./тонн», - подсчитал Агеенко.

Земельные участки выросли при снижении расчетных объемов мусора

Ежегодные объемы утилизируемого мусора снижены, а земельные участки выросли. Верх-Тула: 86.6 Га (+12%), в т.ч. 6.0 Га – земли сельхозназначения. Раздольное: 271 Га (больше в 3.5 раза), из них 9 Га с обременением. В старой концессии выделялось 77 Га земли под значительно большие объекты (МСК – 400, полигон – 300).

Плата конциссионера снижена до символической 1 тысячи рублей вместо 1 млн. рублей в год

Концессионная плата концессионера концеденту (Новосибирской области) фактически отсутствует. По соглашению, это единовременная выплата 1000 рублей, при сроке концессии – 25 лет.

В старой концессии такая плата составляла и могла бы выплачиваться концеденту в размере 1 миллиона рублей с первого по восьмой год эксплуатации Объекта Соглашения и подлежала индексации. И с 9 года и до конца соглашения плата сохранялась по другой формуле.

О том, что в новой концессии сохранен прежний принцип доплаты из бюджета недополученных концессионером доходов, если объему мусора окажутся меньше минимума расчетных Atas.info уже рассказывал.

Вопросы у депутата Агеенко вызывает также обязанность концедента заключить прямое соглашение и стоимость основных средств, (например, «операторская» за 429 млн. рублей) а также 50 «особых обстоятельств», предусмотренных соглашением. И не только это.

Внеочередную сессию ЗС созовут в Новосибирске из-за мусорной концессии 14 июля 2022
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Спешка

«У внесенных проектов соглашений почему-то нет Титульного листа со списком согласований. Мы так и не знаем - согласованны ли эти документы в установленном порядке, в том числе с Минюстом НСО», - сообщает Вадим Агеенко. По мнению депутата, правительство «торопится» вынести на открытый конкурс текст «сырой концепции», выгода которой для новосибирской области не очевидна. При том, что старая концессия с ООО «Экология-Новосибирск» в 2016 году полгода рассматривалась и дорабатывалась в рабочей группе Минэкономразвития.

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