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Posted 8 июня 2022, 05:50

Published 8 июня 2022, 05:50

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

В каких районах Новосибирской области собрались строить новые мусорные комплексы

В каких районах Новосибирской области собрались строить новые мусорные комплексы

8 июня 2022, 05:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О планах строительства 6 мусоросортировочных комплексов в рамках новой концессии сообщило правительство Новосибирской области 8 июня. Прежняя мусорная концессия, в рамках которой собирались построить два комплекса, подвергалась критике и была расторгнута в мае 2022.

Объекты по работе с отходами планируется построить в Каргатском, Куйбышевском, Татарском и Тогучинском районах Новосибирской области. Еще два мусоросортировочных комплекса должны приоритетно появиться под Новосибирском. Их называют Левобережным и Правобережным «агломерационными объектами».

«На Левобережный объект планируется направить потоки ТКО, которые в настоящее время принимают полигоны: Левобережный, Колыванский, Ордынский, Коченевский. На Правобережный объект будут направлены потоки с полигона Гусинобродский», – рассказал министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

Можно предположить, что именно эти два комплекса будут наиболее мощными.

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Для двух мусоросортировочных заводов в рамках прошлой «мусорной концепции» так и не было найдено площадок. В том числе из-за протестов жителей. Мусорная концессия с ООО «Экология-Новосибирск» (подконтрольна ГК ВИС) была расторгнута. МинЖКХ региона и концессионер подписали документы о расторжении – сообщил губернатор Андрей Травников 19 мая 2022.

«Сегодня мы живём в совершенно иной экономической реальности, чем в 2016 году, поэтому проекту требуется полная перезагрузка», — так прокомментировали расторжение ГК «ВИС». При этом ООО «Экология-Новосибирск» сохранила статус регоператора по работе с отходами.

Ранее Atas.info рассказывал, какие претензии предъявлялись регоператору из-за мусорного коллапса в Новосибирске, спровоцированного забастовкой водителей мусоровозов в апреле 2022.

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Ведется подготовка конкурсной документации, по всем 6 объектам получено согласование с Российским экологическим оператором, сообщил заместитель губернатора Сергей Сёмка. Конкурсные процедуры по шести объектам обещано проводить открыто.

Будущие места расположения мусороперерабатывающих комплексов пока не сообщаются.

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#Экономика#Экология#Новосибирская область#Мусор#Районы
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