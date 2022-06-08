В каких районах Новосибирской области собрались строить новые мусорные комплексы

Posted 8 июня 2022, 05:50
Published 8 июня 2022, 05:50
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
Объекты по работе с отходами планируется построить в Каргатском, Куйбышевском, Татарском и Тогучинском районах Новосибирской области. Еще два мусоросортировочных комплекса должны приоритетно появиться под Новосибирском. Их называют Левобережным и Правобережным «агломерационными объектами».
«На Левобережный объект планируется направить потоки ТКО, которые в настоящее время принимают полигоны: Левобережный, Колыванский, Ордынский, Коченевский. На Правобережный объект будут направлены потоки с полигона Гусинобродский», – рассказал министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.
Можно предположить, что именно эти два комплекса будут наиболее мощными.
Для двух мусоросортировочных заводов в рамках прошлой «мусорной концепции» так и не было найдено площадок. В том числе из-за протестов жителей. Мусорная концессия с ООО «Экология-Новосибирск» (подконтрольна ГК ВИС) была расторгнута. МинЖКХ региона и концессионер подписали документы о расторжении – сообщил губернатор Андрей Травников 19 мая 2022.
«Сегодня мы живём в совершенно иной экономической реальности, чем в 2016 году, поэтому проекту требуется полная перезагрузка», — так прокомментировали расторжение ГК «ВИС». При этом ООО «Экология-Новосибирск» сохранила статус регоператора по работе с отходами.
Ранее Atas.info рассказывал, какие претензии предъявлялись регоператору из-за мусорного коллапса в Новосибирске, спровоцированного забастовкой водителей мусоровозов в апреле 2022.
Ведется подготовка конкурсной документации, по всем 6 объектам получено согласование с Российским экологическим оператором, сообщил заместитель губернатора Сергей Сёмка. Конкурсные процедуры по шести объектам обещано проводить открыто.
Будущие места расположения мусороперерабатывающих комплексов пока не сообщаются.