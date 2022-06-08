В каких районах Новосибирской области собрались строить новые мусорные комплексы

Для двух мусоросортировочных заводов в рамках прошлой «мусорной концепции» так и не было найдено площадок. В том числе из-за протестов жителей. Мусорная концессия с ООО «Экология-Новосибирск» (подконтрольна ГК ВИС) была расторгнута. МинЖКХ региона и концессионер подписали документы о расторжении – сообщил губернатор Андрей Травников 19 мая 2022.