Акция протеста против строительства мусорного полигона прошла в Новосибирске

По словам участников пикета, а в подавляющем большинстве это жители сел, деревень и СНТ, которые непосредственно примыкают к зоне, отведенной для строительства полигона, они опасаются резкого ухудшения экологической ситуации после того, как полигон начет работать на полную мощность. В качестве примера протестующие приводят свидетельства людей, живущих рядом с аналогичными комплексами в Подмосковье, на которые равняются власти Новосибирской области. Это соседство приводит к тому, что люди жалуются на постоянную вонь и ухудшение самочувствия. Что не мешает чиновникам рапортовать об "экологически чистом месте".