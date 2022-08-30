Акция протеста против строительства мусорного полигона прошла в Новосибирске

Около 130 человек, по подсчетам нашего корреспондента, приняли участие в согласованной акции протеста против планов строительства мусорного полигона на землях Раздольненского сельсовета. Пикет прошел около театра "Глобус" в центре Новосибирска. Люди держали в руках плакаты с надписями "Полигон на нашей земле против воли народа", "Эта земля нас кормит", "Мусорному полигону нет места у реки" и скандировали "Мы не будем жить на свалке", "Сохраним природу вместе!".
"Власти продолжают нас игнорировать, поэтому мы вынуждены выходить на улицу. Мы будет продолжать такие акции, пока чиновники не начнут с жителями диалог. Параллельно мы собираемся отстаивать свои интересы и по юридической линии",
- говорит депутат Плотниковского сельсовета Дмитрий Титов.
По словам участников пикета, а в подавляющем большинстве это жители сел, деревень и СНТ, которые непосредственно примыкают к зоне, отведенной для строительства полигона, они опасаются резкого ухудшения экологической ситуации после того, как полигон начет работать на полную мощность. В качестве примера протестующие приводят свидетельства людей, живущих рядом с аналогичными комплексами в Подмосковье, на которые равняются власти Новосибирской области. Это соседство приводит к тому, что люди жалуются на постоянную вонь и ухудшение самочувствия. Что не мешает чиновникам рапортовать об "экологически чистом месте".
В случае с планами строительства мусорного полигона в районе сел Раздольное, Плотниково и Жеребцово в Новосибирской области ситуация ухудшается структурой почв в этом районе. Она такова, что воды с полигона легко попадут в водоносный слой, и колодцы в соседних селах будут отравлены. Кроме того, из-за расположения полигона на возвышенности, поверхностные стоки будут попадать в реки Ярская и Боровая, которые впадают в Иню. После чего загрязненная вода попадет непосредственно в Обь.
Эти выводы сделали ученые института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, подчеркнув, что реализация планов областного правительства приведет к "непоправимым экологическим последствиям". Но чиновники игнорируют это независимое исследование.