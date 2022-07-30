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"Сибирь не свалка": жители Раздольного выступили против мусорного полигона

30 июля 06:52
Фото: Полина Симакова
Местные жители провели сход на предполагаемом месте строительства Правобережного мусорного полигона. Люди намерены не допустить появления гигантской свалки на территории Раздольненского сельсовета

Более 200 человек пришли на встречу с депутатом Госдумы от партии КПРФ Ренатом Сулеймановым, которая была организована на предполагаемом месте строительства нового мусорного полигона недалеко от села Раздольное Новосибирского района. Фактически, встреча превратилась в акцию протеста против появления свалки недалеко от десятков населенных пунктов. Люди держали в руках плакаты с надписями "Нет мусорному полигону!", "Сибирь не свалка", "Стройте свалку там, где безопасно, а не там, где вам выгодно".

- Я 10 лет назад продал квартиру в городе, купил здесь дом, все бросил, чтобы мои дети дышали чистым воздухом, пили чистую воду, жили на природе. Лишают не только меня одного этого. Это беда наша общая и она должна нас объединить, - сказал один из участников встречи.

Появление мусорного полигона серьезно нарушит экологию в густонаселенном районе, считают активисты.
Фото: Полина Симакова

По словам Рената Сулейманова, появление мусорного полигона на землях Раздольненского сельсовета нарушит интересы почти 13 тысяч владельцев дачных и земельных участков, которые находятся в радиусе 5 километров от места предполагаемого размещения свалки.

"Я готов, как депутат Государственной Думы обратиться с запросами в правительство области и в правительство Российской Федерации", - заявил Сулеманов. Он сообщил, что намерен вынести вопрос размещения полигона на обсуждение во время так называемого "правительственного часа", посвященного "мусорной реформе", который пройдет в нижней палате российского парламента в октябре текущего года.

Так выглядит место, где планируется построить мусорный полигон.
Фото: Полина Симакова

В ходе встречи были собраны подписи под обращением отказаться от планов строительства полигона на землях Раздольненского сельствета и сформирована инициативная группа, члены которой от имени всех жителей намерены начать переговоры с главой регионального МинЖКХ Денисом Архиповым.

Проект концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами предусматривает, что так называемый правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров.

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В августе 2021 года был опубликован отчет о результатах исследований, проведенных сотрудниками института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. В нем строительство мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета названо "нежелательным", поскольку реализация таких планов приведет к "непоправимым экологическим последствиям". Как говорится в документе, структура почв в этом районе такова, что воды с полигона легко попадут в водоносный слой, и колодцы в соседних селах будут отравлены. Кроме того, из-за расположения полигона на возвышенности, поверхностные стоки будут попадать в реки Ярская и Боровая, которые впадают в Иню. После чего загрязненная вода попадет непосредственно в Обь.

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Предыдущая "мусорная концессия", которая была расторгнута в мае 2022 года, так же предусматривала строительство полигона на землях Раздольненского сельсовета. Местные жители уже несколько лет проводят акции протеста против такого варианта развития событий.

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