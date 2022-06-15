Названы места для комплексов новой мусорной концессии: снова Раздольное и Верх-Тула

Posted 15 июня 2022, 09:13
Published 15 июня 2022, 09:13
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
О планах строительства шести объекты по работе с отходами было объявлено правительством Новосибирской области 8 июня 2022. Эта программа пришла на смену «мусорной концессии», заключенной Новосибирской областью с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу «ВИС») заключенной в 2016 году и расторгнутой в мае 2022.
Мусор Новосибирска (и не только) по новым планам должны принять два «агломерационных объекта». Они названы Левобережный и Правобережный.
Место расположения этих мест приема мусора уточнил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, в ходе совместного заседания комитетов Законодательного собрания – по строительству и ЖХ плюс бюджетного – 15 июня 2022.
Отвечая на вопросы депутатов, Сергей Семка пояснил, что Левобережный объект планируется разместить на землях Верх-Тулы, Правобережный – на землях Раздольненского сельсовета, на участке бывшего «Пчелоцентра».
Примечательно, участки под масштабные объекты работы с мусором почти не изменились по сравнению с планами первой, расторгнутой мусорной концессией.
«Верх-Тула так же самая территория и осталась. Там нормально, никуда не двигают, и протестов там не было. А в Раздольном территория изменилась. Потому что на старом участке объект строить нельзя. Его перенесли в сторонку. Сдвинули километров на пять, но это тоже раздольненский сельсовет. Не знаю, какая будет реакция населения. Может быть там дач поменьше. Или может – пока не озвучили?» - пояснил Atas.info главный критик «мусорной реформы» депутат Законодательного собрания Вадим Агеенко.
На заседаниях комитетов заксобрания депутаты назвали мусорную реформу в Новосибирской области «проваленной». А министры правительства сообщили, что главной причиной невозможности реализации первой концессии оказался неподходящий участок под Раздольным. Он был признан негодным для строительства мусороперерабатывающего комплекса из-за близости аэродрома авиазавода им.Чкалова – птицы создавали угрозу полетам. Протесты местных жителей там тоже были. Интересно, лишен ли этих изъянов участок бывшего Пчелоцентра?
В том, что «мусорная реформа» пять лет буксовала, мусоропереработка в Новосибирской области не началась, при этом цены за вывоз мусора выросли в разы депутаты обвинили концессионера – московскую группу «ВИС». Спикер Законодательного собрания Андрей Шимкив даже предложил «ВИСу извиниться перед населением области». А Группа ВИС ответила в ТГ-канале постом: «Каяться не в чем», напомнив депутатам, сто соглашение было приостановлено при их деятельном участии.