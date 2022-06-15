Названы места для комплексов новой мусорной концессии: снова Раздольное и Верх-Тула

«Верх-Тула так же самая территория и осталась. Там нормально, никуда не двигают, и протестов там не было. А в Раздольном территория изменилась. Потому что на старом участке объект строить нельзя. Его перенесли в сторонку. Сдвинули километров на пять, но это тоже раздольненский сельсовет. Не знаю, какая будет реакция населения. Может быть там дач поменьше. Или может – пока не озвучили?» - пояснил Atas.info главный критик «мусорной реформы» депутат Законодательного собрания Вадим Агеенко.