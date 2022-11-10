«У вас денег хватит»? – москвичи пытаются отдать долги «Экологии-Новосибирск» в суде

10 ноября в ходе заседания арбитражного суда, произошел новый принципиальный поворот в деле о банкротстве ООО «Экологии-Новосибирск», тянущемся с прошлого года. Московское ООО «Эволюция -Управление Активами» заявило о намерении полностью удовлетворить требования кредиторов. И в качестве третьего лица погасить все долги новосибирского регоператора по работе с ТКО (вывозу мусора, проще говоря).
Предложение ООО «Эволюция - Управление Активами» о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов должника ООО «Экология-Новосибирск» поступило в Арбитражный суд Новосибирской области 27.10.2022. Но рассматривалось только 10 ноября, через две недели. Тем не менее, оказалось, что не все заинтересованные стороны успели ознакомиться с предложением.
В ходе заседания представители внешнего управляющего (Ирина Курочка. Прим.ред.) и некоторых кредиторов заявили, что «приветствуют» инициативу третьего лица. Но относятся к ней с изрядной долей недоверия.
«А у вас хватит денег для погашения всех требований кредиторов? В соответствии с бухгалтерской отчетностью, размещенной в «Контур-Фокусе», у вас отсутствуют какие-либо активы, а чистый убыток составляет 4 тысячи рублей по итогам 2021 года», - задал вопрос представитель МУП «Спецавтохозяйство» Дмитрий Анфимов.
«Да, хватит, в связи с тем, что привлекаются денежные средства от инвесторов», - утверждал представитель «Эволюции – Управления активами» Александр Шурудилов.
«Каким-то образом это возможно подтвердить? Мы высказываем опасения, потому что видим вас впервые. Вы как снег на голову свалились в судебный процесс», - не унимался Анфимов.
«Мы поддерживаем и приветствуем намерения третьего лица», - заявил представитель внешнего управляющего Андрей Гарфутдинов. Однако, попросил отложить заседание суда. Юрист опасался «правовой неопределенности», так как уже 14 и 15 ноября суд будет рассматривать новые требования кредиторов еще на 347 млн. рублей.
Поясним, что на данный момент реестр кредиторов содержит требования порядка 780 млн. рублей, о чем ранее заявляла в интервью Атас.инфо бывший гендиректор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова. Но всего кредиторы требуют с компании порядка 2.4 млрд. рублей в рамках более 60 исков.
Для ознакомления всех сторон с предложением третьего лица заседание в итоге отложено на декабрь 2022.
Напомним, что ООО «Экология-Новосибирск» входит в федеральную группу ВИС, которая работает на территории Новосибирской области в рамках нескольких крупных концессионных соглашений. Причем концессия с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство двух мусоросортировочных комплексов была расторгнута в мае 2022 года.