«У вас денег хватит»? – москвичи пытаются отдать долги «Экологии-Новосибирск» в суде

Предложение ООО «Эволюция - Управление Активами» о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов должника ООО «Экология-Новосибирск» поступило в Арбитражный суд Новосибирской области 27.10.2022. Но рассматривалось только 10 ноября, через две недели. Тем не менее, оказалось, что не все заинтересованные стороны успели ознакомиться с предложением.