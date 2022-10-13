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Лариса Анисимова: «Долги «Экологии» - 780 млн рублей, а потребители должны 1.7 млрд»

Сегодня, 09:59
Фото: Предоставлено пресс-службой "Экология-Новосибирск"
Лариса Анисимова покинула пост гендиректора ООО "Экология-Новосибирск" 3 октября 2022
В первом интервью после отставки с поста гендиректора ООО «Экология-Новосибирск», Лариса Анисимова ответила на вопросы, может ли она продолжить работу в компаниях ВИС. А также назвала реальную цифру долгов новосибирского регионального оператора по работе с ТКО, и сколько контрагенты должны компании.

Лариса Александровна, вы останетесь в структуре «Экология-Новосибирск» на какой-либо роли, после того, как прекращены ваши полномочия на посту генерального директора? Или ваши пути с этой компанией разошлись?

Мои полномочия на посту гендиректора регоператора по обращению ТКО Новосибирской области закончились, я уволена из организации 3 октября 2022, в соответствии с законодательством. Но при этом, не могу сказать, что мои дороги с «Экологией» разошлись. В этот проект я вложила много сил. И мой путь все равно продолжится на параллельном курсе. Сейчас я передаю дела, консультирую внешнего управляющего об особенностях деятельности организации. По договору, по 2 часа в день. Но никаких должностей в этой организации больше не занимаю, права подписи не имею.

ООО «Экология-Новосибирск» входит в состав группы ВИС? Ваше дальнейшее трудоустройство может быть связано с другими компаниями группы «ВИС»?

Я несколько лет работаю в холдинге, продолжаю сотрудничать и остаюсь в периметре группы «ВИС».

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Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Экология-Новосибирск"

Кредиторы требуют в судах с «Экологии-Новосибирск» долги на сумму более 2,4 млрд. рублей. Согласны ли вы с такими цифрами? Есть люди, которые считают, что в ситуации с банкротством виноват руководитель компании. Что вы можете ответить вашим критикам?

Реестр кредиторов содержит на сегодня требования на 780 млн. рублей. Все, точка! А дебиторская задолженность: то, что нам потребители должны - 1,7 млрд рублей. Любой экономист и даже первоклассник, который умеет считать поймет, что дебиторской задолженности сегодня достаточно для погашения долгов [Экологии-Новосибирск].

По искам на 2,4 млрд. рублей, часть судебных разбирательств завершена. Из этой суммы около 600 млн штрафы, которые суд не удовлетворил. Их подавали – лишь бы подать. В соответствии с решениями суда нужно оперировать только суммой, указанной в реестре – сегодня это 780 млн. рублей. Хочу ответить тем людям, которые не погружены в деятельность компании, пользуются не проверенными сведениями, что все данные о реальном положении дел ежегодно предоставляются в департамент по тарифам.

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Второй аспект – реформирование отрасли началось в 2019 году с нуля: отсутствие базы данных, первое  проведение конкурсов, начало оказания услуг с нового года... Были и есть сложности с предоставлением персональных данных, которых у многих региональных операторов страны до сих пор нет. И нет возможности не только взыскать долги, но даже начислить оплату. Полностью не была сформирована законодательная база, а услугу было необходимо оказывать.

Оценка деятельности организации без излишних эмоций может быть дана только тогда, когда будут проанализированы все факты и цифры.

Регоператор начал работу "с нуля"
Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Экология-Новосибирск"

Почему вокруг бизнеса по вывозу мусора столько споров и судов (1888 судебных с участием ООО «Экология-Новосибирск» указано в системе СПАРК-Интерфикс. Прим.ред). С чем это связано?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сравнить деятельность «Экологии-Новосибирск» с регоператорами других регионов. У нас 2,7 млн потребителей, с частью из них мы судимся по взысканию задолженности. Из названных Вами 1888 исков, почти 90% - 1687 – это иски «Экологии» о взыскании задолженности за оказанную нами коммунальную услугу. Можно посмотреть судебную статистику операторов в соседних субъектах, узнать, сколько исков регоператоры предъявляет к потребителям.

СПРАВКА. ООО «Экология-Новосибирск», входящая в состав группе «ВИС», проходит процедуру банкротства, но деятельность не остановила. 3 октября 2022 по решению суда в компании введено внешнее управление. Руководителем компании с этого момента считается внешний управляющий – Ирина Курочка.

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