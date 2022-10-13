Мои полномочия на посту гендиректора регоператора по обращению ТКО Новосибирской области закончились, я уволена из организации 3 октября 2022, в соответствии с законодательством. Но при этом, не могу сказать, что мои дороги с «Экологией» разошлись. В этот проект я вложила много сил. И мой путь все равно продолжится на параллельном курсе. Сейчас я передаю дела, консультирую внешнего управляющего об особенностях деятельности организации. По договору, по 2 часа в день. Но никаких должностей в этой организации больше не занимаю, права подписи не имею.