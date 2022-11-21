Администрацию Колыбельского сельсовета наказали из-за невыплаты 600 тыс. по контракту

По данным ведомства, в июле администрация Колыбельского сельсовета заключила контракт с предпринимателем. Он должен был обустроить улицу Новая в селе Колыбелька Краснозерского района. Цена за работы по контракту составила 600 тысяч рублей.
После приемки работ, администрация 4 месяца уклонялась от оплаты. В итоге прокуратура внесла представление главе администрации об устранении нарушения закона, а еще одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Задолженность по контракту в итоге возместили.
Напомним, что ранее эксперт ЖКХ надурил новосибирского бизнесмена и похитил почти миллион рублей. Эксперт управления ЖКХ Новосибирской области предложил помощь в оформлении договора по капитальному ремонту, получив почти миллион рублей, похитил их. Возбуждено дело по факту мошенничества.