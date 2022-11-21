atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Администрацию Колыбельского сельсовета наказали из-за невыплаты 600 тыс. по контракту

Сегодня, 02:14
Фото: 1MI
Администрация 4 месяца не платила за работы по контракту

В Новосибирской области внесли представление главе Колыбельского сельсовета

В Новосибирской области главе администрации Колыбельского сельсовета внесено представление из-за невыполнения обязательств по контракту с подрядчиком, подробности рассказали в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в июле администрация Колыбельского сельсовета заключила контракт с предпринимателем. Он должен был обустроить улицу Новая в селе Колыбелька Краснозерского района. Цена за работы по контракту составила 600 тысяч рублей.

После приемки работ, администрация 4 месяца уклонялась от оплаты. В итоге прокуратура внесла представление главе администрации об устранении нарушения закона, а еще одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Задолженность по контракту в итоге возместили.

Эксперт ЖКХ надурил новосибирского бизнесмена и похитил почти миллион рублей
Узнать подробнее

Напомним, что ранее эксперт ЖКХ надурил новосибирского бизнесмена и похитил почти миллион рублей. Эксперт управления ЖКХ Новосибирской области предложил помощь в оформлении договора по капитальному ремонту, получив почти миллион рублей, похитил их. Возбуждено дело по факту мошенничества.

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Администрация
Подпишитесь
Топ-6 аккаунтов политиков Новосибирска – у кого больше подписчиков "ВКонтакте"
18 ноября, 16:27
Погиб в день рождения: военный из Новосибирской области награжден орденом Мужества
Сегодня, 08:28
После ЛГБТ-скандала в Новосибирске отменили детский спектакль с усатой принцессой
Вчера, 13:10
Реставрация балетного крыла оперного театра завершена
Вчера, 00:23
Агент СБУ совершил покушение на главу подшефного Новосибирской области района ЛНР
19 ноября, 18:09
Вывоз мусора подешевеет в Новосибирской области 1.12.2022 после проверки прокуратуры
19 ноября, 12:44