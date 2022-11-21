Эксперт ЖКХ надурил новосибирского бизнесмена и похитил почти миллион рублей

По данным прокуратуры, ранее не судимый 40-летний главный эксперт управления жилищной политики и развития ЖКХ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области под предлогом оказания помощи в заключении договоров по капремонту жилых домов и приемке этих работ получил от предпринимателя деньги. Сумма составила 900 тысяч рублей.
На деле же он распорядился деньгами по своему усмотрению и никакую помощь не оказал. Тогда бизнесмен пошел к правоохранителям. Действия происходили в 2020 году.
Против новосибирца возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд.
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