Эксперт ЖКХ надурил новосибирского бизнесмена и похитил почти миллион рублей

По данным прокуратуры, ранее не судимый 40-летний главный эксперт управления жилищной политики и развития ЖКХ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области под предлогом оказания помощи в заключении договоров по капремонту жилых домов и приемке этих работ получил от предпринимателя деньги. Сумма составила 900 тысяч рублей.