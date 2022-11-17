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Рассчитаться бы до смерти: лжебанкиры развели пенсионерку из Новосибирска на 1,6 млн

Сегодня, 10:52
Фото: 1MI/Atas.info
В Новосибирске аферисты оставили пожилую женщину без пенсии и с долгом в 1,5 млн

В Новосибирске пенсионерка выплачивает кредиты на 1,6 млн рублей за мошенников

В Новосибирске в ноябре 2022 года активизировались лжебанкиры, которые за последние несколько дней обманули двух женщин на крупные суммы денег. Одна из них, 68-летняя пенсионерка Ольга, теперь должна банкам 1,5 млн рублей – на ежемесячную оплату уходит вся пенсия и зарплата.

По словам пострадавшей сибирячки Ольги, в начале месяца ей позвонили «сотрудники кредитной организации» и сообщили новость, которая её ошарашила. Якобы некие люди оформили на её имя кредиты, и чтобы их закрыть и вычислить мошенников нужно взять в любом банке ту же сумму – это более 1,5 млн рублей. Пенсионерка была так раздосадована, что даже не заподозрила подвох в звонке банкиров на WhatsApp.

«Я сначала засомневалась, вот было какое-то предчувствие, но они так уверено рассказывали мне обо всём. Прислали документы из банков, где оформлены кредиты, лицензию из Банка России и фотографии своих удостоверений, а также прокурора, который ловит с моей помощью таких аферистов. Я ринулась в банк делать то, что мне сказали эти товарищи. После им перевела по 30 000 рублей на разные счета, и они пропали», - рассказала Atas.info пострадавшая пенсионерка».
Фото: фото предоставила героиня публикации

Теперь женщина, в общей сложности, должна банкам 1 миллион 600 тысяч рублей. На погашение кредитов уходит вся пенсия и часть зарплаты.

«Ежемесячный платеж – больше 40 000 рублей. Откуда у пенсионерки, как я, такие деньги. Я сейчас работаю, чтобы погасить задолженность. По подсчетам, на месяц хватит заплатить и всё. Эти мошенники через несколько дней мне перезвонили, и так ехидно – «спасибо, что всё перевели, а вы не поняли, что вас развели, мы мошенники». Никому такого не пожелаю».

Пожилая женщина не знает, как дальше жить, точнее на что выживать. Правоохранители не обнадеживают, а больше ей обратиться за помощью не к кому.

Примерно в это же время аферисты вымогали деньги у другой сибирячки Арины. Её «раскручивали» по аналогичной схеме.

«Позвонили 11 ноября, представились сотрудниками банка. Заявили о том, что на моем счету какие-то подозрительные действия. И чтобы мне помочь, им нужны от меня деньги. Попросили перевести их по реквизитам, которые они мне скинули. Я скинула 100 000 рублей, потом остановилась, почувствовала подвох», - поделилась своей историей Алена.

После произошедшего обе женщины обратились в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовные дела. Они на контроле следователей и прокуратуры. Однако надежды на то, что преступников найдут нет – шансы катастрофически малы.

На счета злоумышленников ежедневно переводят многомиллионные суммы. В сутки от действия кибер-мошенников страдают порядка 20 новосибирцев, и только единицы получают средства обратно.

Банковские специалисты и правоохранители стараются чаще обнародовать эти истории, а также рассылать горожанам предупреждения о мошенниках, о том, как они действуют.

ЦБ России привел несколько правил по защите от лже-банкиров:

  • Все звонки с незнакомых номеров по поводу денег – строго игнорировать;
  • Аналогично поступать со звонками и СМС, поступающими в мессенджеры;
  • Если разговор состоялся, нужно после него перезвонить на горячую линию банка, в котором вы обсуживаетесь, и уточнить у реальных специалистов все детали.
  • Нельзя называть третьим лицам реквизиты и данные своих банковских карт.
«Мошенники стали ещё хитрее и умнее. Они могут долго общаться с жертвой, завоевывать доверие. Особенно часто им легко удается обмануть пенсионеров. В арсенале аферистов множество схем и не стоит думать, что кто-то из вас на это точно не попадется. Среди пострадавших, люди всех возрастов. Кибер-преступники могут использовать «подмену» номера по IP-телефонии. То есть, звонят злоумышленники, а высвечивается на телефоне номер банка», - поясняют специалисты Центрального банка России.

Напомним, ещё в 2020 году в Новосибирске произошло рекордное количество телефонных мошенничеств. Тогда аферистам удалось похитить 40 миллионов рублей с банковских карт пользователей. Жертвами стали свыше 600 человек.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пенсионеры#Мошенники#Долг#Алина Шефер
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