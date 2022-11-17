По словам пострадавшей сибирячки Ольги, в начале месяца ей позвонили «сотрудники кредитной организации» и сообщили новость, которая её ошарашила. Якобы некие люди оформили на её имя кредиты, и чтобы их закрыть и вычислить мошенников нужно взять в любом банке ту же сумму – это более 1,5 млн рублей. Пенсионерка была так раздосадована, что даже не заподозрила подвох в звонке банкиров на WhatsApp.