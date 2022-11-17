По словам пострадавшей сибирячки Ольги, в начале месяца ей позвонили «сотрудники кредитной организации» и сообщили новость, которая её ошарашила. Якобы некие люди оформили на её имя кредиты, и чтобы их закрыть и вычислить мошенников нужно взять в любом банке ту же сумму – это более 1,5 млн рублей. Пенсионерка была так раздосадована, что даже не заподозрила подвох в звонке банкиров на WhatsApp.
«Я сначала засомневалась, вот было какое-то предчувствие, но они так уверено рассказывали мне обо всём. Прислали документы из банков, где оформлены кредиты, лицензию из Банка России и фотографии своих удостоверений, а также прокурора, который ловит с моей помощью таких аферистов. Я ринулась в банк делать то, что мне сказали эти товарищи. После им перевела по 30 000 рублей на разные счета, и они пропали», - рассказала Atas.info пострадавшая пенсионерка».
Теперь женщина, в общей сложности, должна банкам 1 миллион 600 тысяч рублей. На погашение кредитов уходит вся пенсия и часть зарплаты.
«Ежемесячный платеж – больше 40 000 рублей. Откуда у пенсионерки, как я, такие деньги. Я сейчас работаю, чтобы погасить задолженность. По подсчетам, на месяц хватит заплатить и всё. Эти мошенники через несколько дней мне перезвонили, и так ехидно – «спасибо, что всё перевели, а вы не поняли, что вас развели, мы мошенники». Никому такого не пожелаю».
Пожилая женщина не знает, как дальше жить, точнее на что выживать. Правоохранители не обнадеживают, а больше ей обратиться за помощью не к кому.
Примерно в это же время аферисты вымогали деньги у другой сибирячки Арины. Её «раскручивали» по аналогичной схеме.
«Позвонили 11 ноября, представились сотрудниками банка. Заявили о том, что на моем счету какие-то подозрительные действия. И чтобы мне помочь, им нужны от меня деньги. Попросили перевести их по реквизитам, которые они мне скинули. Я скинула 100 000 рублей, потом остановилась, почувствовала подвох», - поделилась своей историей Алена.
После произошедшего обе женщины обратились в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовные дела. Они на контроле следователей и прокуратуры. Однако надежды на то, что преступников найдут нет – шансы катастрофически малы.
На счета злоумышленников ежедневно переводят многомиллионные суммы. В сутки от действия кибер-мошенников страдают порядка 20 новосибирцев, и только единицы получают средства обратно.
Банковские специалисты и правоохранители стараются чаще обнародовать эти истории, а также рассылать горожанам предупреждения о мошенниках, о том, как они действуют.
«Мошенники стали ещё хитрее и умнее. Они могут долго общаться с жертвой, завоевывать доверие. Особенно часто им легко удается обмануть пенсионеров. В арсенале аферистов множество схем и не стоит думать, что кто-то из вас на это точно не попадется. Среди пострадавших, люди всех возрастов. Кибер-преступники могут использовать «подмену» номера по IP-телефонии. То есть, звонят злоумышленники, а высвечивается на телефоне номер банка», - поясняют специалисты Центрального банка России.
Напомним, ещё в 2020 году в Новосибирске произошло рекордное количество телефонных мошенничеств. Тогда аферистам удалось похитить 40 миллионов рублей с банковских карт пользователей. Жертвами стали свыше 600 человек.