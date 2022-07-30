Мошенники выкрали у 95-летней старушки в Новосибирске полмиллиона похоронных денег

«Завязали разговор, якобы пришла ежемесячная прибавка к пенсии в размере 10 тысяч рублей, бабушка засомневалась, но все же впустила в квартиру. Во время разговора на кухне одна из мошенниц попросила пройти в туалет. Другая отвлекала бабушку на кухне, завязывала разговор, пока первая искала сбережения в другой комнате»,