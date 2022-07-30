Мошенники выкрали у 95-летней старушки в Новосибирске полмиллиона похоронных денег

Родственники пенсионерки рассказали, что в квартиру 95-летней пенсионерки пришли две женщины, которые представились соцработницами. Они втерлись в доверие и начали рассказывать про выдуманные 10 тысяч рублей, которые положены пенсионерке.
«Завязали разговор, якобы пришла ежемесячная прибавка к пенсии в размере 10 тысяч рублей, бабушка засомневалась, но все же впустила в квартиру. Во время разговора на кухне одна из мошенниц попросила пройти в туалет. Другая отвлекала бабушку на кухне, завязывала разговор, пока первая искала сбережения в другой комнате»,
рассказали родственники в соцсетях.
После кражи злоумышленницы покинули квартиру. Затем пенсионерка начала проверять свои похоронные деньги и обнаружила, что они исчезли.
«Бабушке 95 лет, ветеран ВОВ, поднялось давление до 230, очень переживает и беспокоится о том, что ее не на что будет хоронить»,
поделился родственник.