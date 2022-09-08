В Новосибирске будут судить мошенников за создание лжебанка на съемной квартире

Лжебанк придумал открыть на съемной квартире безработный сибиряк. Он нашел 11 подельников – они выполняли роль сотрудников организации. Звонили людям из домашних кол-центров, предлагали выгодные займы, главными условиями которых были страховые взносы. Когда получали деньги, переставали выходить на связь.
«Банкиры» постоянно меняли квартиры и сим-карты. Также у них был сайт, на котором размещали рекламу.
По данным представителя МВД России Ирины Волк, 11 фигурантов буду судить по статье о мошенничестве. С организатора взяли досудебное соглашение о сотрудничестве.