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В Новосибирске будут судить мошенников за создание лжебанка на съемной квартире

Сегодня, 11:13
Фото: 1MI
Группа мошенников предстанет перед судом за создание вымышленного банка в Новосибирске. Они выдавали займы онлайн своим «клиентам» по всей России, сообщает ГУ МВД России по региону.

Лжебанк придумал открыть на съемной квартире безработный сибиряк. Он нашел 11 подельников – они выполняли роль сотрудников организации. Звонили людям из домашних кол-центров, предлагали выгодные займы, главными условиями которых были страховые взносы. Когда получали деньги, переставали выходить на связь.

«Банкиры» постоянно меняли квартиры и сим-карты. Также у них был сайт, на котором размещали рекламу.

По данным представителя МВД России Ирины Волк, 11 фигурантов буду судить по статье о мошенничестве. С организатора взяли досудебное соглашение о сотрудничестве.

#Алина Шефер#Криминал#Новосибирск
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