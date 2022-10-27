В большинстве своем депутаты поддержали увеличение штрафов, особенно ярко в данном вопросе высказался депутат Андрей Панферов, подчеркнув, что для владельца автомобиля за 7-8 миллионов рублей штраф в размере 1-2 тысячи является несущественным. Депутат Смышляев Евгений заметил, что резкое увеличение штрафов никогда не давало результатов. В результате обсуждения поправки к ст. 8.2 Закона Новосибирской области об административных правонарушениях №99-ОЗ были приняты в первом чтении, вилка штрафов составит от 1 до 3 тысяч рублей.