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Штрафы за парковку в неположенных местах вырастут в Новосибирске

Сегодня, 05:02
Фото: 1MI
Административные штрафы за парковку в неположенном месте вырастут
27 октября депутаты Законодательного собрания единогласно приняли поправки к Закону об административных правонарушениях в Новосибирской области. Штрафы за парковку на газонах, спортивных и детских площадках будут повышены до 3 тысяч рублей. Сейчас размер штрафа составляет от 1 до 2 тысяч рублей.
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Штрафы

Проект закона о пересмотре размера штрафов за парковку в неположенных местах на сессии Законодательного собрания Новосибирской области представил представитель муниципалитета - зампредседателя Совета депутатов города Новосибирска Евгений Лебедев. Депутат привел в пример суммы аналогичных штрафов в соседних регионах, где вилка штрафов за парковку на газонах и тротуарах составляет от 1 до 5 тысяч рублей.

Депутат Дарья Карасева добавила, что культуру вождения в регионе необходимо повышать, по ее мнению, сейчас автомобили на детских площадках и газонах паркуют осознанно, понимая, что штраф за нарушение будет незначительным.

Валерий Ильенко поддержал увеличение штрафа за парковку на газонах и высказался за то, чтобы штраф был увеличен так же за парковку на тротуарах.

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В большинстве своем депутаты поддержали увеличение штрафов, особенно ярко в данном вопросе высказался депутат Андрей Панферов, подчеркнув, что для владельца автомобиля за 7-8 миллионов рублей штраф в размере 1-2 тысячи является несущественным. Депутат Смышляев Евгений заметил, что резкое увеличение штрафов никогда не давало результатов. В результате обсуждения поправки к ст. 8.2 Закона Новосибирской области об административных правонарушениях №99-ОЗ были приняты в первом чтении, вилка штрафов составит от 1 до 3 тысяч рублей.

#Ольга Храмушкина#Транспорт#Город#Штрафы#Парковка#Новосибирск#Новосибирская область#Административные правонарушения
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