Проект закона о пересмотре размера штрафов за парковку в неположенных местах на сессии Законодательного собрания Новосибирской области представил представитель муниципалитета - зампредседателя Совета депутатов города Новосибирска Евгений Лебедев. Депутат привел в пример суммы аналогичных штрафов в соседних регионах, где вилка штрафов за парковку на газонах и тротуарах составляет от 1 до 5 тысяч рублей.
Депутат Дарья Карасева добавила, что культуру вождения в регионе необходимо повышать, по ее мнению, сейчас автомобили на детских площадках и газонах паркуют осознанно, понимая, что штраф за нарушение будет незначительным.
Валерий Ильенко поддержал увеличение штрафа за парковку на газонах и высказался за то, чтобы штраф был увеличен так же за парковку на тротуарах.
В большинстве своем депутаты поддержали увеличение штрафов, особенно ярко в данном вопросе высказался депутат Андрей Панферов, подчеркнув, что для владельца автомобиля за 7-8 миллионов рублей штраф в размере 1-2 тысячи является несущественным. Депутат Смышляев Евгений заметил, что резкое увеличение штрафов никогда не давало результатов. В результате обсуждения поправки к ст. 8.2 Закона Новосибирской области об административных правонарушениях №99-ОЗ были приняты в первом чтении, вилка штрафов составит от 1 до 3 тысяч рублей.
При этом платные парковки в Новосибирске признаны худшими в стране.