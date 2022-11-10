«Лада» возглавила топ-3 автомобильных продаж

По данным аналитического агентства «Автостат», лидерство в этом сегменте рынка уверенно держит «Лада», а самый массовой спрос на отечественные автомобили пришелся именно на третий квартал. Второе место по объемам продаж заняли корейские автомобили, «hyundai» и «KIA», даже при ощутимом падении спроса на 64,7 процента и 66 процентов соответственно.