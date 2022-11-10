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«Лада» возглавила топ-3 автомобильных продаж

Сегодня, 08:41
Фото: 1MI
Лада
Ситуация на автомобильном рынке Новосибирской области в третьем квартале 2022 года отмечена снижением продаж новых легковых автомобилей, которые сократились на 57,7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным аналитического агентства «Автостат», лидерство в этом сегменте рынка уверенно держит «Лада», а самый массовой спрос на отечественные автомобили пришелся именно на третий квартал. Второе место по объемам продаж заняли корейские автомобили, «hyundai» и «KIA», даже при ощутимом падении спроса на 64,7 процента и 66 процентов соответственно.
 
Места в десятке лидеров распределились следующим образом: четвертое место у китайского «chery», а далее идут марки автомобилей, чьи производители заявили в нынешнем году об уходе с отечественного рынка. Но продажи складских запасов продолжаются — «Toyota», «Renault», «Wolksvagen», «Nissan» и «Mitsubishi» на рынке присутствуют в достаточном количестве.
 
Замыкает десятку лидеров продаж китайский бренд «Haval», который активно набирает обороты и в скором времени может стать самым популярным автомобилем.
Ранее сообщалось о продаже заложенного Lexus с целью обмана микрофинансовой организации.  
 
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#Общество#Город#Новосибирск#Лада#Автомобили#Новосибирская область
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