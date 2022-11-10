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Мужчину зажало в салоне Toyota после ДТП с фурой в Новосибирске

Сегодня, 02:29
Фото: Служба спасения МАСС/ВК
Грузовик и легковушка «Toyota Mark II» столкнулись 10 ноября в Новосибирске
Грузовик и легковушка «Toyota Mark II» столкнулись ночью 10 ноября в Октябрьском районе Новосибирска. Помощь медиков и спасателей понадобилась пассажиру иномарки.
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ДТП

Авария произошла примерно в 1 час ночи на перекрестке Большевистской и Днепрогэсовской. Фура протаранила «Тойоту», в которой находились водитель и его 29-летний пассажир. Последнего зажало в салоне в результате ДТП.

На помощь мужчине вызвали спасателей МАСС и бригаду скорой помощи. Пострадавшему помогли выбраться из машины, потом передали его врачам.

Какие именно травмы получил сибиряк не уточнялось. По поводу этой аварии представители ГИБДД Новосибирска комментарии пока не давали.

Напомним, утром 9 ноября в Новосибирской области в ДТП погибла 2-летняя девочка. Её вместе с мамой и 4-летней сестрой сбил на пешеходном переходе 70-летний водитель иномарки. 

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#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Спасатели
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