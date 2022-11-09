2-летнюю девочку насмерть сбил 70-летний пенсионер в Искитиме - подробности ДТП

Мама с дочками попала под автомобиль, когда переходила дорогу по «зебре» на проспекте Юбилейном, 46. Женщину и старшую дочь госпитализировали с травмами, а младшая скончалась на месте ДТП.
«За рулем «Хонды» находился мужчина в возрасте 70 лет. На месте его проверили на опьянение – он оказался трезв. При каких обстоятельствах авария произошла выясняют», - рассказала референт майор внутренней службы ГУ МВД Новосибирской области Ашимова Аягоз.
Напомним, 31 октября в Татарске Новосибирской области под колеса Toyota RAV4 попал 6-летний мальчик. Водитель сбежал с места аварии. Как установили позже, иномарка принадлежит местному депутату. Против него возбудили дело, также его исключили из партии «Единая Россия».