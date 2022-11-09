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2-летнюю девочку насмерть сбил 70-летний пенсионер в Искитиме - подробности ДТП

Сегодня, 05:50
Фото: 1MI
Двухлетняя девочка погибла под колесами Honda CR-V в Новосибирской области
Двухлетняя девочка погибла под колесами Honda CR-V в Искитиме Новосибирской области 9 ноября. Стало известно, что малышку вместе с мамой и 4-летней сестрой сбил 70-летний пенсионер.
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ДТП

Мама с дочками попала под автомобиль, когда переходила дорогу по «зебре» на проспекте Юбилейном, 46. Женщину и старшую дочь госпитализировали с травмами, а младшая скончалась на месте ДТП.

«За рулем «Хонды» находился мужчина в возрасте 70 лет. На месте его проверили на опьянение – он оказался трезв. При каких обстоятельствах авария произошла выясняют», - рассказала референт майор внутренней службы ГУ МВД Новосибирской области Ашимова Аягоз.

Напомним, 31 октября в Татарске Новосибирской области под колеса Toyota RAV4 попал 6-летний мальчик. Водитель сбежал с места аварии. Как установили позже, иномарка принадлежит местному депутату. Против него возбудили дело, также его исключили из партии «Единая Россия».  

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