2-летнюю девочку насмерть сбил 70-летний пенсионер в Искитиме - подробности ДТП

Напомним, 31 октября в Татарске Новосибирской области под колеса Toyota RAV4 попал 6-летний мальчик. Водитель сбежал с места аварии. Как установили позже, иномарка принадлежит местному депутату. Против него возбудили дело, также его исключили из партии «Единая Россия».