Маму с двумя дочерями сбил водитель Honda под Новосибирском: одна малышка погибла

Авария произошла около 8 утра на проспекте Юбилейный, 46 в городе Искитиме. Мужчина за рулем иномарки «Хонда» наехал на сибирячку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу с двумя дочками.
«Мама несла на руках 2-летнюю девочку, а 4-летняя дочь шла рядом. На «зебре» на них наехал автомобиль Honda CR-V. Самая маленькая пострадавшая погибла на месте, остальные получили различные травмы. Водитель был трезвый», - добавила референт майор внутренней службы ГУ МВД Новосибирской области Ашимова Аягоз.
Сейчас мужчина находится в отделении полиции. На месте ДТП работают следователи, которым предстоит выяснить все детали произошедшей трагедии.
Напомним, вечером 8 ноября в Татарском районе Новосибирской области автобус с пассажирами перевернулся на ходу в кювет. Пострадали около 6 человек, погиб 2-летний ребенок. Водителя уже задержали и допрашивают в данный момент.