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Маму с двумя дочерями сбил водитель Honda под Новосибирском: одна малышка погибла

Сегодня, 04:07
Фото: 1MI
Женщина с двумя маленьким детьми переходила дорогу по пешеходному переходу в Искитиме

2-летняя девочка на руках матери погибла в ДТП под Новосибирском

Женщина с двумя маленьким детьми попала под колеса Honda CR-V в Искитиме Новосибирской области утром 9 ноября. В ДТП погибла её 2-летняя дочь, сообщает ГУ МВД по региону.
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ДТП

Авария произошла около 8 утра на проспекте Юбилейный, 46 в городе Искитиме. Мужчина за рулем иномарки «Хонда» наехал на сибирячку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу с двумя дочками.

«Мама несла на руках 2-летнюю девочку, а 4-летняя дочь шла рядом. На «зебре» на них наехал автомобиль Honda CR-V. Самая маленькая пострадавшая погибла на месте, остальные получили различные травмы. Водитель был трезвый», - добавила референт майор внутренней службы ГУ МВД Новосибирской области Ашимова Аягоз.

Сейчас мужчина находится в отделении полиции. На месте ДТП работают следователи, которым предстоит выяснить все детали произошедшей трагедии.

Напомним, вечером 8 ноября в Татарском районе Новосибирской области автобус с пассажирами перевернулся на ходу в кювет. Пострадали около 6 человек, погиб 2-летний ребенок. Водителя уже задержали и допрашивают в данный момент.

 

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#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#ДТП#Автомобиль
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