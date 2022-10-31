Черный лед, депутат сбил ребенка, иски против военкоматов - Новосибирск 31 октября

Из-за переменчивой погоды на дорогах Новосибирска появится гололедица. Однако опасное погодное явление будет заметно не сразу – оно скроется под черным льдом.
В Татарске Новосибирской области внедорожник Toyota RAV4 сбил 6-летнего мальчика. За рулем иномарки, предварительно, находился местный муниципальный депутат Сергей Мамонтов.
В Новосибирске покажут картины Зураба Церители. Выставка неоднозначного мастера носит название "Живопись монументалиста" и посвящена жителям Тбилиси, где родился Церетели.
На новосибирских трассах в преддверии морозов откроют 30 мобильных пунктов обогрева.
Жительница Новосибирска незаконно получала выплаты на несуществующего ребенка. Сибирячка предоставила в соцзащиту фиктивное свидетельство о рождении ребенка. В рамках поддержки от государства женщина получила 440 тысяч рублей.
Рабочие приступили к украшению парка, прилегающего к новому ледовому дворцу спорта “Новосибирск-арена” к Новому году. Там уже установили гигантские инсталляции в форме елочных игрушек и соорудили огромный хештег - #НСК2023.
Десять исковых заявлений от мобилизованных жителей Новосибирской области, поступило в местные суды, троим заявителям служители фемиды отказали.