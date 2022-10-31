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Черный лед, депутат сбил ребенка, иски против военкоматов - Новосибирск 31 октября

Сегодня, 15:50
Фото: atas.info
Ночной Новосибирск
Журналисты Atas.info собрали главные новости Новосибирска в понедельник.

Из-за переменчивой погоды на дорогах Новосибирска появится гололедица. Однако опасное погодное явление будет заметно не сразу – оно скроется под черным льдом.

Черный лед на дорогах Новосибирска в ноябре-2022 - почему он так опасен
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В Татарске Новосибирской области внедорожник Toyota RAV4 сбил 6-летнего мальчика. За рулем иномарки, предварительно, находился местный муниципальный депутат Сергей Мамонтов.

Депутат Мамонтов переехал ребенка в Новосибирской области – тот в реанимации
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В Новосибирске покажут картины Зураба Церители. Выставка неоднозначного мастера носит название "Живопись монументалиста" и посвящена жителям Тбилиси, где родился Церетели.

Картины Зураба Церетели покажут новосибирцам в Художественном музее в ноябре-2022
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На новосибирских трассах в преддверии морозов откроют 30 мобильных пунктов обогрева.

Погреться на трассах разрешили в Новосибирской области
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Жительница Новосибирска незаконно получала выплаты на несуществующего ребенка. Сибирячка предоставила в соцзащиту фиктивное свидетельство о рождении ребенка. В рамках поддержки от государства женщина получила 440 тысяч рублей.  

Несуществующий ребенок обогатил мать в Новосибирске
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Рабочие приступили к украшению парка, прилегающего к новому ледовому дворцу спорта “Новосибирск-арена” к Новому году. Там уже установили гигантские инсталляции в форме елочных игрушек и соорудили огромный хештег - #НСК2023. 

Парк возле нового новосибирского ЛДС начали украшать новогодними декорациями
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Десять исковых заявлений от мобилизованных жителей Новосибирской области, поступило в местные суды, троим заявителям служители фемиды отказали.

Мобилизованные новосибирцы подали 10 исков против призывной комиссии
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#Общество#Город#Происшествия#Политика#Частичная мобилизация#Новосибирск#Новосибирская область#Итоги дня
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