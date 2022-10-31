30 мобильных пунктов обогрева откроют на трассах Новосибирской области

Обустройством пунктов для обогрева на дорогах будут заниматься подрядные организации. В остановках можно будет погреться и согреть автомобиль, воспользоваться инструментом для ремонта транспорта, теплой одеждой, чаем и едой.
В случае ЧП, необходимо позвонить на единый номер экстренных служб 112. Кроме того, при экстренной необходимости водителям, оказавшимся в сложной ситуации, могут помочь эвакуировать автомобиль.
Напомним, что в регионе с 31 октября по 6 ноября сначала потеплеет до +6, затем похолодает до -4, потом пойдет дождь и снег, а там уже вновь все замерзнет. В связи с этим, на дорогах образуется черная пленка, которая будет едва заметна. В итоге погодное явление может спровоцировать целый бум ДТП.