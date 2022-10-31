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Погреться на трассах разрешили в Новосибирской области

Сегодня, 06:10
Фото: 1MI
В мобильном пункте можно воспользоваться разными инструментами, а также согреться самому

30 мобильных пунктов обогрева откроют на трассах Новосибирской области

В Новосибирской области в преддверии морозов откроют 30 мобильных пунктов обогрева, сообщается в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог.

Обустройством пунктов для обогрева на дорогах будут заниматься подрядные организации. В остановках можно будет погреться и согреть автомобиль, воспользоваться инструментом для ремонта транспорта, теплой одеждой, чаем и едой.

В случае ЧП, необходимо позвонить на единый номер экстренных служб 112. Кроме того, при экстренной необходимости водителям, оказавшимся в сложной ситуации, могут помочь эвакуировать автомобиль.

Напомним, что в регионе с 31 октября по 6 ноября сначала потеплеет до +6, затем похолодает до -4, потом пойдет дождь и снег, а там уже вновь все замерзнет. В связи с этим, на дорогах образуется черная пленка, которая будет едва заметна. В итоге погодное явление может спровоцировать целый бум ДТП.

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