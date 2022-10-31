30 мобильных пунктов обогрева откроют на трассах Новосибирской области

Напомним, что в регионе с 31 октября по 6 ноября сначала потеплеет до +6, затем похолодает до -4, потом пойдет дождь и снег, а там уже вновь все замерзнет. В связи с этим, на дорогах образуется черная пленка, которая будет едва заметна. В итоге погодное явление может спровоцировать целый бум ДТП.