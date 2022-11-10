Новосибирцы, используя Lexus в качестве залога украли у МФО 700 000 рублей

Сибиряки в возрасте 28 лет обратились за деньгами в одну из МФО города 26 марта 2022 года. Взяли 700 000 рублей, а в качестве залога оставили иномарку «Лексус». После поступления средств, они перепродали автомобиль и скрылись.
Одного из мошенников правоохранители задержали 31 августа, а второго – 7 ноября. У них нашли смартфоны, банковские карты и документы из микрозаймовой фирмы.
Против мужчин возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские ищут их подельников.
Напомним, ранне в Новосибирске завели дела на коллекторов микрофинансовой организации, которые угрожали должнику.