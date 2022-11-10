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Новосибирцы, используя Lexus в качестве залога украли у МФО 700 000 рублей

Сегодня, 04:43
Фото: 1MI
Полиция поймала двух мужчин, похитивших деньги у МФО в Новосибирске

Двое жителей Новосибирска похитили 700 тысяч рублей у микрозаймов

Полиция поймала двух мужчин, которые похитили деньги у микрофинансовой организации в Новосибирске. Они оформили займ под залог Lexus 570, а потом его продали.

Сибиряки в возрасте 28 лет обратились за деньгами в одну из МФО города 26 марта 2022 года. Взяли 700 000 рублей, а в качестве залога оставили иномарку «Лексус». После поступления средств, они перепродали автомобиль и скрылись.

Одного из мошенников правоохранители задержали 31 августа, а второго – 7 ноября. У них нашли смартфоны, банковские карты и документы из микрозаймовой фирмы.

Против мужчин возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские ищут их подельников.

Напомним, ранне в Новосибирске завели дела на коллекторов микрофинансовой организации, которые угрожали должнику

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Долг#Автомобиль
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