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Коллекторы угрожали и порочили имя должника в Новосибирске – на них возбудили дела

Сегодня, 04:46
Фото: 1MI
Полиция завела дела на коллекторов, которые вымогали микрозайм с новосибирца

Коллекторов накажут за угрозы задолжавшему по займу жителю Новосибирска

Полиция завела два уголовных дела на коллекторов, которые вымогали микрозайм с жителя Новосибирска. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Мужчина взял два займа в МФО «Займыч». Один он выплатил полностью в срок, по второму задолжал из-за потери работы. Эту историю ранее он рассказал НГС.

В первые дни коллекторы ему просто звонили поинтересоваться о причинах задержки оплаты. Они не грубили и не угрожали. Ситуация накалилась, когда задолженность сибиряка выросла с изначальных 3000 до 13 000 рублей.

Ему начали приходить сообщения с угрозами, а его родственникам и знакомым оскорбительные фото. Также коллекторы распространили по району листовки с ФИО должника, гласящие о том, что он педофил и наркоторговец.

Правоохранители возбудили два уголовных дела по статьям о вымогательствах и клевете. Расследование на контроле прокуратуры.

Напомним, в этом году уже расследовали подобное дело об угрозах коллекторов в адрес должницы из Карасукского района Новосибирской области. Этот инцидент даже взял на контроль глава СК России.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Долг#Коллекторы#Полиция
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