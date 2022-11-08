Коллекторы угрожали и порочили имя должника в Новосибирске – на них возбудили дела

Мужчина взял два займа в МФО «Займыч». Один он выплатил полностью в срок, по второму задолжал из-за потери работы. Эту историю ранее он рассказал НГС.
В первые дни коллекторы ему просто звонили поинтересоваться о причинах задержки оплаты. Они не грубили и не угрожали. Ситуация накалилась, когда задолженность сибиряка выросла с изначальных 3000 до 13 000 рублей.
Ему начали приходить сообщения с угрозами, а его родственникам и знакомым оскорбительные фото. Также коллекторы распространили по району листовки с ФИО должника, гласящие о том, что он педофил и наркоторговец.
Правоохранители возбудили два уголовных дела по статьям о вымогательствах и клевете. Расследование на контроле прокуратуры.
Напомним, в этом году уже расследовали подобное дело об угрозах коллекторов в адрес должницы из Карасукского района Новосибирской области. Этот инцидент даже взял на контроль глава СК России.