Творческий рост и зарплата в 35 тыс. рублей: чем заманивает людей крематорий

Похоронный Дом Некрополь приглашает на работу церемониймейстера. На этой должности работник будет обязан: готовить речи и некрологи, проводить прощальные церемонии и оформлять траурный зал. Для выполнения этих обязанностей кандидат должен уметь управлять группой людей и иметь четкую дикцию. Работодатель обещает заработную плату от 35 000 рублей, командировки и творческий рост на новом рабочем месте.