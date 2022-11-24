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Творческий рост и зарплата в 35 тыс. рублей: чем заманивает людей крематорий

Сегодня, 11:57
Фото: 1MI
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“Зарплата.ру” делится самими интересными вакансиями, опубликованными новосибирскими компаниями в ноябре.

 Похоронный Дом Некрополь приглашает на работу церемониймейстера. На этой должности работник будет обязан: готовить речи и некрологи, проводить прощальные церемонии и оформлять траурный зал. Для выполнения этих обязанностей кандидат должен уметь управлять группой людей и иметь четкую дикцию. Работодатель обещает заработную плату от 35 000 рублей, командировки и творческий рост на новом рабочем месте.  

Караоке “LepsBar” находится в поисках вокалиста. Помимо певческих талантов, сотрудник должен быть знаком с широким диапазоном жанров. Бэк-вокал и исполнение музыкальных номеров — вот основные обязанности кандидата на новом рабочем месте. Платить в караоке обещают до 80 000 рублей в месяц. 

Для людей с высшим медицинским образованием имеется вакансия управляющего в пансионате для пожилых. Данная должность примечательна проживанием на территории пансионата вахтовым методом. Помимо ухода за резидентами, сотрудник должен будет проводить экскурсии по заведению для вновь прибывших пациентов и родственников пожилых людей. Зарплата управляющего 60 000 – 80 000 рублей. 

Ранее о ситуации на рынке труда рассказала министр труда и социального развития Елена Бахарева.

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#Общество#Новосибирск#Работа#Крематорий#Караоке
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