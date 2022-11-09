atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Больше всех в Новосибирске поучают менеджеры и строители

Сегодня, 09:38
Фото: 1MI
Деньги

Названы новосибирские вакансии с трехзначной зарплатой

SuperJob назвал рабочие места в Новосибирске с заработной платой более 100 тыс. рублей.

Трехзначные зарплаты ждут соискателей в сфере менеджмента проектов. Так, в ноябре претенденту на должность менеджера по продаже зарплатных проектов крупнейший банк страны предложил вознаграждение от 110 000 рублей в месяц.  Второе место уверенно держит менеджмент продаж. Например, опытному региональному менеджеру по продаже спецтехники даже на испытательный срок предлагаются фиксированные 90 000 целковых. 

Завершает топ-3 вакансий строительная сфера. За должность начальника строительства работодатели готовы платить от 100 000 рублей, зарплата прораба отделочных работ оценивается в диапазоне от 80000 до 130000, перспективному специалисту с дипломом о высшем профильном образовании предлагают от 90 000 в месяц.

Далее в рейтинге предложений с достойными зарплатами следуют отрасли IT, производства, финансов, транспортно-логистическое направление, сфера услуг и здравоохранение.

Ранее в Новосибирске активно искали медицинских работников.

#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск#Вакансии#Рейтинг#Высокая зарплата
Подпишитесь
71 место из 83: Новосибирск оказался в хвосте рейтинга привлекательности
Вчера, 21:19
В этом году без фаллоса: в Новосибирске задумались отказаться от знаменитого катка
Сегодня, 08:20
Опасное соседство: тувинцы с ножами в "Гренаде" близко от детских лагерей и жилья
Сегодня, 13:40
Взносы на капремонт вырастут в Новосибирске в 2023 году на 24%, а за три года на 80%
Сегодня, 14:08
Новосибирск остался без снега?
Сегодня, 09:15
Новосибирский элитный батальон «Вега» отправят на фронт в декабре
Вчера, 09:57