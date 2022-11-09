Больше всех в Новосибирске поучают менеджеры и строители

Трехзначные зарплаты ждут соискателей в сфере менеджмента проектов. Так, в ноябре претенденту на должность менеджера по продаже зарплатных проектов крупнейший банк страны предложил вознаграждение от 110 000 рублей в месяц. Второе место уверенно держит менеджмент продаж. Например, опытному региональному менеджеру по продаже спецтехники даже на испытательный срок предлагаются фиксированные 90 000 целковых.
Завершает топ-3 вакансий строительная сфера. За должность начальника строительства работодатели готовы платить от 100 000 рублей, зарплата прораба отделочных работ оценивается в диапазоне от 80000 до 130000, перспективному специалисту с дипломом о высшем профильном образовании предлагают от 90 000 в месяц.
Далее в рейтинге предложений с достойными зарплатами следуют отрасли IT, производства, финансов, транспортно-логистическое направление, сфера услуг и здравоохранение.
Ранее в Новосибирске активно искали медицинских работников.