Больше всех в Новосибирске поучают менеджеры и строители

Трехзначные зарплаты ждут соискателей в сфере менеджмента проектов. Так, в ноябре претенденту на должность менеджера по продаже зарплатных проектов крупнейший банк страны предложил вознаграждение от 110 000 рублей в месяц. Второе место уверенно держит менеджмент продаж. Например, опытному региональному менеджеру по продаже спецтехники даже на испытательный срок предлагаются фиксированные 90 000 целковых.