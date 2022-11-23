200 рабочих ремонтируют ж/д пути на месте ДТП с “КамАЗом” в НСО

«В настоящее время на участке продолжаются восстановительные работы. Задействованы два восстановительных поезда и около 200 железнодорожников. Движение на участке прервано», - сообщили изданию в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Там добавили, что из-за ЧП приостановлено движение поездов. Так, уже более чем на три часа задержаны пассажирские поезда № 961 и 970, следовавшие из Камня-на-Оби в Карасук и из Иртышского в Камень-на-Оби соответственно.
Страшная авария произошла в среду утром. Водитель «КамАЗа» решил проскочить пути, несмотря на приближавшийся груженный состав. Маневр не удался – локомотив разорвал грузовик, и сам сошел с рельсов. Мужчина за рулем грузовика скончался на месте.
«Водитель нарушил дорожные правила, начал движение на красный сигнал светофора. В результате, попал под грузовой поезд и погиб на месте. Погибший – 46-летний житель Новосибирской области», - рассказали в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.
Уголовное дело по факту произошедшего пока не возбуждено. В настоящее время проводится доследственная проверка.
Ранее Atas.info публиковал фотографии с места аварии.