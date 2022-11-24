В Новосибирской области безработных стало меньше

Такие цифры прозвучали на заседании межведомственной рабочей группы, которое состоялось сегодня под руководством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.
Ситуация на рынке труда остаётся стабильной, на данный момент на бирже зарегистрированы 13 172 безработных.
Это, по словам областного министра труда и социального развития Елены Бахаревой, почти вдвое меньше по сравнению с началом года и на четверть меньше показателей, датируемых первыми числами марта 2022 года.
В Новосибирской области сегодня насчитывается более 36 тысяч вакансий.
По мнению чиновников, сегодня необходимо продолжать мониторинг так называемой кадровой потребности, вести работу по профессиональной подготовке кадров, организовывать целевое переобучение и переподготовку кадров.
Самыми востребованными специальностями являются вакансии врачей, учителей, инженеров и спектр рабочих профессий с высокой квалификацией.
Ранее был опубликован бюджет Новосибирской области на 2023 год.