atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области безработных стало меньше

Сегодня, 11:08
Фото: 1MI
Поиски работы
По сравнению с началом 2022 года число ищущих работу граждан снизилось с 26 тысяч в январе до 13 тысяч а ноябре.

Такие цифры прозвучали на заседании межведомственной рабочей группы, которое состоялось сегодня под руководством заместителя губернатора Сергея Нелюбова.
Ситуация на рынке труда остаётся стабильной, на данный момент на бирже зарегистрированы 13 172 безработных.

Это, по словам областного министра труда и социального развития Елены Бахаревой, почти вдвое меньше по сравнению с началом года и на четверть меньше показателей, датируемых первыми числами марта 2022 года.

В Новосибирской области сегодня насчитывается более 36 тысяч вакансий.
По мнению чиновников, сегодня необходимо продолжать мониторинг так называемой кадровой потребности, вести работу по профессиональной подготовке кадров, организовывать целевое переобучение и переподготовку кадров.

Самыми востребованными специальностями являются вакансии врачей, учителей, инженеров и спектр рабочих профессий с высокой квалификацией.

Ранее был опубликован бюджет Новосибирской области на 2023 год.

Читайте также:
Больше всех в Новосибирске поучают менеджеры и строителиЕще 29 школ новосибирской области будут отремонтированы в 2024-2025 годах200 рабочих ремонтируют ж/д пути на месте ДТП с “КамАЗом” в НСО
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Безработица#Работа
Подпишитесь
Высотка и 430 квартир вместо «Универсама»: как мэрия продавливает перезонирование
Вчера, 03:02
Жителей Новосибирска возмутила грязь на дорогах от реагента «Бионорд»
Сегодня, 06:45
Мать загадочно убитой девушки под Новосибирском пришла к Малахову
Сегодня, 01:24
Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск 24 ноября
Сегодня, 03:58
Скандалы, фальсификации обман - общественные обсуждения застройки в Новосибирске
Сегодня, 08:33
Детей-героев наградили в Новосибирске: что они сделали
Сегодня, 07:50